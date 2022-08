Diaporama : Vanessa Demouy accablée : "Mon étoile, je t'aime", son cri du coeur à cet ami disparu

9 / 12

Vanessa Demouy - La confrérie de Belnus a procédé à l'intronisation des invités du Comité des fêtes de Beaune et du Pays beaunois, V. Demouy, D. Fernandez et P. Verdier après une messe en la basilique de Beaune. Sont ensuite venus les présidents de la vente des vins lors de la 157ème vente aux enchères des vins des Hospices de Beaune à Beaune, France, le 19 novembre 2017. La récolte 2017 permet aux Hospices de proposer à la vente 787 pièces, dont 157 pièces de vin blanc et 630 pièces de vin rouge. Ces 787 pièces sont réparties en 50 Cuvées, 33 de vin rouge et 17 de vin blanc, soigneusement élaborées par les Hospices. Ces Cuvées sont le résultat d'un assemblage harmonieux de différents climats, ce qui contribue à créer l'originalité des vins du domaine viticole des Hospices de Beaune. Chaque Cuvée porte le nom d'un bienfaiteur des Hospices ou du donateur historique de la vigne. © Giancarlo Gorassini/Bestimage