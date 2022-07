Vanessa Demouy attaquée sur son poids : sa réponse cash à ce bodyshaming

Comme beaucoup de personnalités, Vanessa Demouy subit aussi des attaques sur son physique et plus particulièrement sur son poids. Loin de se laisser déstabiliser, la comédienne de 49 ans y répond plutôt avec légèreté. C'est ce qu'elle a fait ce vendredi 15 juillet 2022 où elle a publié une vidéo d'elle à bord d'un palmier où elle tient dans ses mains une assiette de gâteau. "Oui j'ai encore fait un gâteau... tout d'abord parce que j'adore ça... mes proches aussi... et aussi parce que mon plaisir et mes petits bonheurs sont plus importants que mon tour de taille... et puis vous êtes tellement nombreux à avoir l'air de vous soucier de mon poids que je n'ai pas besoin de le faire." Tel est le message de Vanessa Demouy. Quelques jours avant, la comédienne posait tout sourire avec une assiette de charlotte aux citrons.