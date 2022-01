Vanessa Demouy touchée par le deuil : elle dit la vérité sur la relation entre ses deux pères

L'actrice Vanessa Demouy, 48 ans, a fait face à la mort de son père biologique Christian Demouy le 6 janvier 2022. Elle avait annoncé la nouvelle sur Instagram à travers la publication d'une photo de ce dernier en noir et blanc. "Christian Demouy... 1949-2022... Repose en paix... Je t'aime", pouvait-on lire en légende du joli cliché. C'est mercredi 12 janvier, lors des obsèques de son défunt père, que l'actrice a dû lui dire une dernière fois au revoir.

Une fois rentrée, l'héroïne de Ici tout commence a tenu à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Elle a tout d'abord remercié ses proches et ses fans pour leur soutien : "Me voilà de retour chez moi après quelques jours passés en Auvergne avec mon frère et mes soeurs pour un événement, comme vous le savez, qui n'est pas simple", a-t-elle déclaré. Et de poursuivre : "Merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés. Merci pour votre gentillesse, votre bienveillance, et comme vous êtes nombreux à nous l'avoir dit : oui, la vie continue. Alors surtout prenez soin de vous et de vos proches."

Puis c'est via c'est une story (voir Diaporama) que la maman de Solal, 18 ans et Sharlie, 10 ans, a rendu hommage aux deux hommes de sa vie. A celui qu'elle appelle son "papa", Gérard Prevost et à son "père", Christian Demouy. En effet, l'ex-femme de Philippe Lellouche avait trouvé un deuxième père auprès de Gerard Prevost, l'homme qu'avait rencontré sa mère Catherine Roche après son divorce.