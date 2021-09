Vanessa Hudgens a-t-elle retouché sa poitrine ? Ses nouvelles formes surprennent

Vanessa Hudgens met sa plastique de rêve bien en avant sur le réseau social et reçoit de nombreux compliments de la part de sa communauté et de ses amis. Férue de sport, ses abdominaux en font pâlir plus d'un dans l'espace commentaires. Portant une soutien-gorge, un tanga et un cache-maillot blanc transparent, elle pose fièrement au côté de Mena Massoud, l'acteur égypto-canadien qui a interprété Aladdin dans l'action-movie de Disney. Un duo sexy qui a fait réagir ! "Magnifique", "Siri joue 'Body' de Meghan Stallion", "Aladdin et une autre Jasmine", "Oh mon dieu", peut-on notamment lire sur Instagram.

Une fois encore, Rihanna a rassemblé les plus grandes stars pour un évènement exceptionnel. Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, Normani, Erykah Badu, Ricky Martin, Daddy Yankee, Lourdes Leon, incroyable en latex, et plein d'autres ont pris part à ce show qui mêle danse, musique et mode.