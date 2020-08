Vianney "n'en a fait qu'à sa tête" dans Fort Boyard, le Père Fouras "en colère"

Vaimalama Chaves l'avait annonce : Vianney a tout donné lors du tournage de Fort Boyard ! "Il était vraiment top ! En tant que capitaine d'équipe, il était particulièrement déterminé et m'a impressionnée sur les épreuves. Il s'est démené du début à la fin et ça nous a bien portés", a-t-elle confié à Télé-Loisirs.

Samedi 8 août 2020, les téléspectateurs ont pu s'en rendre compte de leurs propres yeux puisque Olivier Minne était au commandes d'un nouvel épisode du programme de l'été de France 2. Vous l'aurez compris, cette semaine, c'est Vianney et Vaimalama Chaves qui se sont mesurés aux pièges du Fort. Ils étaient accompagnés des Frangines ainsi que du champion de tennis Fabrice Santoro. Et ils ont fait un tabac au profit de l'association Lazare, une association créée en 2011 qui oeuvre pour l'habitat partagé entre des personnes précaires et des jeunes actifs. C'est surtout Vianney donc qui a bluffé ses coéquipiers ainsi que les internautes, notamment lorsqu'il a été désigné pour passer la terrible épreuve de la Ketchuperie dans l'espoir d'obtenir la 8e clé du jeu.

J'ai ma petite stratégie

Le but ? Ramasser des tomates pour en fabriquer ensuite la sauce et le tout dans un temps imparti. La difficulté ? Ne pas tomber dans la cuve à Ketchup. Mais visiblement, l'artiste de 29 ans n'a en rien appréhendé ce défi, et pour cause, il avait déjà tout prévu. "Déjà elle me fait marrer cette épreuve, il y en a beaucoup qui se vautrent, c'est très marrant. Moi j'ai ma petite stratégie ! Je suis le capitaine d'équipe et je compte bien défendre l'association jusqu'au bout", a-t-il confié en marge de l'épreuve. Et en effet, aussitôt entré dans l'arène, Vianney est parvenu à rejoindre les précieuses tomates, après quoi, il a usé d'une technique encore jamais vue dans le jeu ! Au lieu de se fatiguer à faire des allers-retours, risquant de compromettre sa victoire, il a décidé de lancer toutes les tomates de l'autre côté de la cuve. "Ah ça on me l'avait pas encore faite tiens, s'est étonné un Olivier Minne hilare. C'est une ketchuperie culte !"

Et l'animateur ne croyait pas si bien dire puisque Vianney a régalé les internautes. "Mais Vianney il vient de révolutionner l'épreuve de la ketchuperie à lui tout seul là... comment ça personne n'a jamais pensé à jeter les tomates de l'autre côté ??", "Excellente technique, bravo", "Génialissime", pouvait-on lire sur Twittter. Une épreuve remportée avec succès qui a permis à l'équipe du chanteur de se rapprocher vers le jackpot, tout en suscitant une certaine colère chez le Père Fouras. "Dans l'épreuve de la ketchuperie, @VianneyMusique n'en a fait qu'à sa tête... Je suis extrêmement en colère #FortBoyard", a commenté le personnage incontournable sur Twitter.