Victoires de la musique 2022 : Qui sont les votants ?

Ce vendredi 11 février se tiendront les 37eme Victoires de la musique sur France 2. Le show retransmis en direct depuis la Seine musicale en région parisienne sera disponible à l'écoute sur France Inter. Lors de cette soirée, 19 artistes nominés se partageront les précieuses récompenses... Mais qui sont les votants ?

Pour cette édition 2022, nos confrères du Parisien révèlent l'identité du panel de votants. Ils étaient 900 membres composés de 620 professionnels et 280 amateurs du public sélectionnés au hasard parmi un groupe de volontaires. Le groupe de professionnels étant lui-même divisé en trois : celui des auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, chefs d'orchestres ; celui des personnalités diverses, des médias, managers, distributeurs ; et enfin celui des maisons de disques, producteurs, éditeurs.

Une transparence, donc, qui n'a pas empêché la traditionnelle cérémonie d'essuyer quelques critiques, notamment autour du nombre d'artistes mis en avant. "Seulement 19 artistes récompensés sur l'année, alors que 19 albums sortent chaque semaine, c'est incroyablement peu. Il faut arrêter de leur mettre une crédibilité. Ce n'est rien de plus qu'une émission de télé. C'est un vieux monde, qui n'a aucune importance pour moi et mes copains dans la musique. Cela en a juste pour les maisons de disques." a réagi le rappeur Vald auprès du Parisien, amer de voir le rap représenté par seulement 2 artistes pour l'événement (Orelsan et SCH).

Autre souci, celui du copinage des grandes maisons de disques (Universal, Sony, Warner) qui ont la main mise sur les récompenses. "On m'a dit que j'avais fait un des meilleurs disques de l'année, mais qu'il n'avait aucune chance d'être nommé parce que je ne suis pas soutenu par une major ou un gros label indépendant." avait expliqué un chanteur-compositeur anonyme au Parisien. Pour nos confrères, Jérôme Roger, représentant les labels indépendants, avait tiré la sonnette d'alarme : "Les Victoires sont déconnectées de ce qu'écoutent et achètent les jeunes. Cela déclenche une frustration qui doit déboucher sur une remise à plat totale si on veut continuer à faire vivre les Victoires, auxquelles nous sommes attachés."

Le président de la cérémonie sera le chanteur belge Stromae, de retour depuis peu avec un album qui doit sortir cette année : un opus intitulé Multitude, attendu pour le 4 mars.