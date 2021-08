Victoria Abril : Qui est Gérard de Battista, le père de ses deux enfants ?

On se souvient tous de son rôle dans Gazon Maudit aux côtés de Josiane Balasko et Alain Chabat ou encore de ses prestations dans les films de Pedro Almodovar comme Talons aiguilles. Victoria Abril, a réussi à concilier une carrière en Espagne et en France, son pays d'adoption. Parmi les nombreux films dans lesquels elle a joué , M6 a choisi de diffuser Mince alors !, ce mardi 3 août. Dans cette comédie loufoque réalisée par Charlotte de Turckheim, l'actrice de 62 ans est entourée par Lola Dewaere, Grégory Fitoussi et Julia Piaton.

Si sa carrière au cinéma a vite décollé et qu'elle fait aujourd'hui partie des actrices les plus populaires de l'Hexagone, Victoria Abril a su rester très discrète sur sa vie privée. Celle qui s'est prononcée sur le coronavirus récemment a deux garçons, Martin (né en 1990) et Félix (né en 1992), de sa romance avec un certain Gérard de Battista. Après un premier mariage à seulement 17 ans qui ne durera que 3 ans, celle qui a mal vécu son départ de la série Clem rencontre Gérard sur le tournage de La Guerillera en 1981. Lui est chef opérateur sur le film où elle partage l'affiche avec Jean-Pierre Cassel.

Amoureuse, Victoria Abril va suivre l'homme d'aujourd'hui 74 ans en France et ensemble ils auront donc deux enfants. Gérard de Battista est directeur de la photographie et il a notamment travaillé sur Vénus Beauté (Institut) de Tonie Marshall. Leur histoire d'amour va durer 15 ans et on ne sait pas aujourd'hui quelles relations ils gardent.

Retrouvez Victoria Abril dans Mince alors ! ce mardi 3 août à 21h05 sur M6.