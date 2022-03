Victoria Azarenka s'effondre en plein match : la Biélorusse incapable de retenir ses larmes...

La situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine affecte des millions de personnes à travers le monde et pour les joueuses de tennis, réussir à continuer de jouer malgré les atrocités de la guerre apparaît comme quelque chose de particulièrement difficile... Si la femme de Gaël Monfils, Elina Svitolina est rapidement devenue un des symboles de la résistance ukrainienne à l'extérieur du pays, pour d'autres joueurs, la situation semble très délicate à supporter. Ancienne numéro 1 mondiale et vainqueur à deux reprises de l'Open d'Australie, la Biélorusse Victoria Azarenka fait partie de ses joueuses que le conflit actuel affecte particulièrement.

Actuellement présente à Indian Wells en Californie pour l'un des plus gros tournois de l'année, la Biélorusse avait fait part avant le début du tournoi de son état d'esprit sur Twitter, elle qui se dit "dévastée" par la situation en Ukraine. "Mon coeur est avec ceux directement ou indirectement touchés par cette guerre qui cause tant de souffrances et de douleurs", indiquait-elle notamment. Visiblement, l'émotion était trop forte à contenir pour celle qui a été en couple avec Redfoo (LMFAO) lors de son match de lundi, puisque sans raison apparente, elle a fondu en larmes après une double faute dans la deuxième manche.

Victoria inconsolable pendant plusieurs minutes

Si elle n'a pas tenu à préciser la raison de ce craquage émotionnel, il se pourrait bien que ce soit lié à la guerre en Ukraine. Inconsolable, Victoria Azarenka a mis ses mains devant ses yeux, s'est accroupie pour masquer son émotion. Une attitude qui a évidemment interpellé les spectateurs, tout comme son adversaire du jour, la Kazakhe Elena Rybakina, ainsi que l'arbitre principale. Cette dernière est descendue de sa chaise pour s'assurer que la mère du petit Leo était en mesure de continuer son match. "Avez-vous besoin d'aide ?", lui a-t-elle demandé, avant que la joueuse de tennis ne s'excuse à plusieurs reprises pour ses larmes avant de reprendre la partie.