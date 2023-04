VIDEO - "On dirait que tu as fait caca dedans" : Un membre des Grosses Têtes clashé, son look dézingué à l'antenne

C'est une nouvelle semaine qui débute pour Laurent Ruquier. Ce lundi 3 avril 2023, il était aux commandes d'un nouveau numéro des Grosses Têtes, sur RTL. Et l'un des membres de son équipe s'est fait sévèrement critiquer par ses camarades, à cause de sa tenue du jour.

Autour de la table aujourd'hui se trouvaient notamment Karine Le Marchand, Fabrice Eboué, Jérémy Ferrari et Sébastien Thoen. Bien évidemment, l'humour était une fois de plus au rendez-vous dans cette émission inédite, toujours présentée par Laurent Ruquier. Et les sociétaires ne se sont une fois de plus pas fait de cadeaux entre eux, toujours avec le sourire. Mais on peut dire que l'un d'eux n'a particulièrement pas été épargné en ce début de semaine. En cause ? Sa tenue vestimentaire.

"Ca ne va pas du touuut mon chéri", aurait lancé Cristina Cordula s'il avait participé aux Reines du shopping. Et elle lui aurait gentiment donné des conseils de mode. Mais, malheureusement pour Sébastien Thoen, ce n'est pas à l'émission de M6 qu'il a participé. Il était bel et bien aux Grosses Têtes et ce n'était pas le monde des Bisounours. C'est donc sans filtre que ses collègues lui ont dit le fond de leur pensée.

Un sociétaire pas épargné par ses collègues

Comme on peut le découvrir dans un extrait dévoilé sur le compte Instagram de l'émission, Sébastien Thoen s'est rendu au milieu du plateau, aux yeux de tous. Et ses collègues ont tout d'abord été choqués par son "pantalon à grosses côtes". "Mais qu'est ce que c'est que ce truc de ringard ? Tu peux te remettre au milieu s'il te plaît ? Non mais c'est quoi cette histoire, à part dans pêche et chasse ?", a tout d'abord lancé Karine Le Marchand. Un avis partagé par Fabrice Eboué qui l'a aussi qualifié de "ringard". "Il n'y a que cette côte là qu'il a de grosse", a surenchéri Laurent Ruquier.

Dommage pour Sébastien Thoen qui semblait déjà perdre patience, cela ne s'est pas arrêté là. Jérémy Ferrari s'y est également mis en expliquant qu'il était "habillé comme un vieux". "Non mais le mec est en pyjama depuis tout à l'heure", a répliqué l'humoriste de 46 ans qui est heureux en amour. Pas de quoi effrayer Karine Le Marchand qui en a rajouté : "On dirait que tu as fait caca dedans en plus."

Sébastien Thoen, toujours aussi dépité, a précisé que c'était "un pantalon en velours avec des poches, tout ce qu'il y a de bien". "Si tu vas aux Galeries Lafayette c'est en terre inconnue", a conclu Fabrice Eboué.