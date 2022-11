Sébastien Thoen en couple depuis 30 ans : "J'ai mis du temps à accepter de devenir papa"

C'est l'un des visages de l'humour à la télévision depuis des années et il a choisi de passer à la littérature pour continuer à faire des blagues. Avec Chagrin d'humour, Sébastien Thoen propose un premier livre dans lequel il revient sur son parcours. Celui d'un homme qui a connu beaucoup d'aventures et notamment un groupe d'humoristes avec Action discrète au côté de son comparse Julien Cazarre. Longtemps sur Canal+, où il a animé l'émission Le Journal du Hard pendant quelque temps, il s'est fait virer avec pertes et fracas par le groupe appartenant à Vincent Bolloré après un sketch se moquant de l'émission L'Heure des Pros, animée par Pascal Praud.

Sébastien Thoen a malgré tout su rebondir et l'an dernier, il a intégré la bande de Laurent Ruquier à la radio et il fait aujourd'hui partie des nouveaux visages des Grosses Têtes sur RTL. "Je m'y éclate car on est autour d'une table, on dit des bêtises, un peu comme si on était en famille devant un Trivial Pursuit. Les gens nous écoutent pour se marrer et ils savent que ce qu'on raconte ce sont juste des blagues, rien d'important", raconte le trublion de 45 ans dans une interview accordée à Ici Paris. Bien intégré dans la bande de l'émission, il ne tarit pas d'éloges sur son nouveau boss. "C'est une belle rencontre professionnelle, Laurent est un mec motivant, généreux, sympa, tout simplement", résume-t-il.

Quand je vois mon fils aujourd'hui, je me dis que c'est le plus beau et le plus sympa de la garderie...

Plutôt discret sur sa vie privée, Sébastien Thoen est marié à Laury, sa femme, avec qui il a eu un petit garçon, Lucien. "Elle n'a rien à voir avec le monde des médias. Elle est créatrice de mode, à l'origine de la marque Suzie Winkle. On n'a aucun secret l'un pour l'autre, on se connaît depuis près de trente ans...", dévoile le comédien, avant d'évoquer son fils, âgé de 2 ans et demi. "J'ai mis du temps à accepter de devenir papa car ça me paraissait fou de donner la vie, avoue-t-il. Avoir mon groupe d'Action discrète fiché S, faire l'humoriste sans beaucoup de talent ne me faisait pas peur, en revanche donner la vie m'a longtemps angoissé... Quand je vois mon fils aujourd'hui, je me dis que c'est le plus beau et le plus sympa de la garderie...".

