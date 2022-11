Vikash Dhorasoo divorcé d'Emilie, la mère de ses deux filles : leur histoire très discrète débutée à l'adolescence

Grande première pour Laurent Ruquier ce soir, qui présente la toute première de son nouveau talk-show, Hier, aujourd'hui, demain sur France 2. Dans cette émission empreinte de nostalgie, l'animateur va remonter dans le temps avec de nombreuses personnalités qui font l'actualité. On retrouvera notamment Magali Berdah, Marlène Schiappa ou encore Jenifer pour cette belle première qui risque de faire parler. Coupe du monde oblige, il sera également question de football au cours de l'émission et pour cela, l'animateur, en couple avec Hugo Manos, a fait appel à un des consultants les plus populaires du moment, Vikash Dhorasoo.

Après une brillante carrière de footballeur qui l'a vu passer par le Milan Ac ou encore le Paris Saint-Germain, Vikash Dhorasoo est devenu consultant pour la télévision et depuis quelques années on le retrouve sur La chaîne L'Equipe. Si l'ancien joueur de 49 ans est devenu un homme de média populaire, il a su garder sa vie privée secrète. Pendant plusieurs années, il a partagé la vie d'une certaine Emilie, à laquelle il a été marié avant de divorcer. Ensemble, ils ont eu deux filles, Rose (née en 2003) et Sara (née en 2005) et se sont aimés pendant des années avant de se séparer.

Il avait 15 ans à l'époque et, depuis, on est ensemble

Un couple qui s'est connu très tôt, comme Emilie l'a dévoilé lors d'une interview accordée au média 5 Plus. Lorsqu'on lui demande de raconter leur première rencontre, cette dernière doit se remémorer une période qui ne date pas d'hier. "J'ai rencontré Vikash à Le Havre, au collège, puis, on était ensemble au lycée. Il avait 15 ans à l'époque et, depuis, on est ensemble", raconte l'ancienne femme de Vikash Dhorasoo dans cette interview donnée en 2004. À l'époque, Rose vient de naître et le couple est aux anges. "On est très heureux, il n'existe aucun mot pour décrire ce bonheur. On est amoureux et notre amour s'est renforcé avec l'arrivée de notre fille Rose", conclut Emilie.

