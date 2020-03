Vincent Cassel accusé d'être "hypocrite" par Saïd Taghmaoui, son ancien confrère

Il s'est passé quelque chose de très important ce soir-là

Face à la glorification du réalisateur Roman Polanski, à la révolte d'Adèle Haenel, de l'auteure Virginie Despentes, Vincent Cassel avait souhaité apaiser les tensions. Sur son compte Instagram, il avait rappelé que Ladj Ly avait lui aussi été la star du soir avec les quatre récompenses attribuées à son film Les Misérables – fortement comparé à La Haine depuis sa sortie, d'ailleurs. "Au cas où certains et certaines auraient oublié, il s'est passé quelque chose de beau, d'extraordinaire et de très important ce soir-là", a-t-il rappelé. Le long métrage a effectivement été élu Film de l'année et il a reçu le Prix du public, le montage de Flora Volpelière a été applaudi et Alexis Manenti a été reconnu Espoir masculin pour le rôle de Chris. Ce qui n'excuse visiblement pas tout...