Vincent Cassel cash sur ce qui l'a poussé à participer à Vaillante : "La thune !"

"La thune !" Même s'il le dit comme une blague, Vincent Cassel l'assume dans Nice-Matin : il a accepté de doubler le personnage de Shawn dans Vaillante pour le cachet. "Je suis un acteur, je bosse, je travaille. Donc je fais des films, je fais des doublages... Mais vous dire que c'est le message du film qui m'a motivé, non !". Un message clair et assumé pour l'acteur de 55 ans qui aime toutefois ce genre d'exercice.

En effet, il est très actif dans le doublage depuis les années 90. Alors même que sa carrière au cinéma commence tout juste à décoller, il devient la voix française de Hugh Grant dans deux films (Quatre mariages et un enterrement et Neuf mois aussi). Des premières expériences très stressantes, dont il se souvient très bien.

"J'avais le trac ! [...] Je voyais des stars de la discipline arriver sur le plateau et ça marchait tout de suite. J'ai aussitôt souhaité arriver à faire comme eux et avoir leur décontraction. Cependant, j'étais stressé et je laissais passer des trucs. Ça m'a pris des années avant de maîtriser l'exercice", confie-t-il à Nice-Matin. Devenu ensuite l'inoubliable Diego dans la saga L'Âge de glace, il a compris "qu'il faut simplement être dans l'instant".

Mais l'argent et l'envie du doublage ne sont pas les seules raisons qui ont motivé le demi-frère de Cécile Cassel à accepter le rôle de Shawn dans Vaillante. En effet, ce papa poule dans le film... lui a finalement fait penser à lui ! "J'ai des filles et ça me permet de leur montrer certains de mes projets. [...] La figure paternelle de mon personnage est quelque chose qui me plait bien parce que je le vis au quotidien".

Papa de trois filles, Vincent Cassel a d'abord accueilli ses deux aînées, Deva et Léonie, 17 et 11 ans, avec son ex-femme, l'actrice italienne Monica Bellucci. En 2019, la petite Amazonie a rejoint la famille après son mariage avec le mannequin Tina Kunakey. Si la petite dernière est encore un peu jeune pour apprécier les aventures de Vaillante, les deux aînées vont être ravies de retrouver leur papa au cinéma !

Le pitch de Vaillante ? En 1920, à New York, Giorgia, une petite fille de six ans, vit avec son père et rêve de devenir pompier comme lui. Cependant, les filles n'ont pas le droit d'exercer ce métier. Dix ans plus tard, une série d'incendies dans la ville va forcer son père à enquêter. Giorgia, déguisée en jeune homme, ne laissera pas passer sa chance...