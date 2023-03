Vincent Cassel : "Me rapprocher de mes enfants", ces deux valeurs bien à lui qu'il veut transmettre à ses filles

Monstre sacré du cinéma français, Vincent Cassel enchaîne les projets à une vitesse folle. Il est actuellement en pleine promotion du film Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan qui sortira dans toutes les salles obscures françaises le 5 avril prochain. Un long-métrage au casting des plus prestigieux, puisqu'il y tiendra le rôle d'Athos, aux côtés notamment de François Civil (D'Artagnan), Romain Duris (Aramis) et Pio Marmaï (Porthos). Une sacrée brochette d'acteurs, parmi ce qui se fait de mieux dans le cinéma français, qui se retrouve aujourd'hui en couverture du magazine Madame Figaro dans son édition du vendredi 17 mars 2023.

L'occasion pour François Civil de s'expliquer sur ses scènes de drague avec Lyna Khoudri notamment, mais aussi celle pour le mari de Tina Kunakey de donner son point de vue sur l'évolution de la société. "Toute évolution offre du bon et du moins bon. Je crois que tellement de choses ont été dites qu'on ne sait plus très bien identifier le rôle de chacun, et tout le monde se retrouve un peu perdu. Il s'agit de composer avec son temps et de voir comment s'intégrer au milieu de toute cette nouvelle donne", déclare-t-il en préambule, avant de réitérer ses propos polémiques sur la masculinité de ces dernières semaines.

Cette philosophie m'aide dans mon métier d'acteur

"En ce qui me concerne, je saisis ce courant qui préconise la féminisation de l'homme comme l'occasion de me rapprocher de mes enfants. L'image paternelle a longtemps été figée dans celle de l'autorité, mais les hommes prennent désormais dans la vie de famille une place que nos pères n'occupaient peut-être pas", confesse l'acteur.

C'est alors qu'il se livre sur l'éducation de ses filles, Deva et Léonie, nées à Rome en 2004 et 2010, fruit de son amour passé avec Monica Bellucci. "Ce qui m'importe de transmettre à mes filles ? La désobéissance et la fantaisie. Je trouve primordial de garder un regard un peu naïf sur la vie, et cette philosophie m'aide dans mon métier d'acteur", déclare-t-il, toujours aussi fidèle à lui-même.