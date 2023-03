Vincent Cerutti séparé d'un top modèle : une immense blonde qui faisait la Une des magazines...

Vincent Cerutti est on ne peut plus heureux. Depuis bientôt huit ans, l'ancien animateur de Danse avec les stars partage sa vie avec la journaliste et chroniqueuse Hapsatou Sy. Ensemble, les tourtereaux ont eu deux enfants : Abbie (née le 20 septembre 2016) et Isaac (né le 15 novembre 2019). Mais avant elle, le grand brun a été en couple avec deux autres femmes. De 2009 à 2011, il a partagé la vie de la sublime Chloé Mortaud (Miss France 2009) puis, il s'est ensuite mis en couple avec une autre mannequin...

C'est aux côtés de Lavinia Birladeanu, une belle blonde d'1,80m, que le présentateur a été aperçu à plusieurs reprises, y compris dans les gradins du Tournoi de tennis International de Roland-Garros, en juin 2012. Très complices, l'animateur et la mannequin d'origine roumaine ne sont cependant restés ensemble qu'une seule année, de 2013 à 2014. Interrogé sur cette relation, Vincent Cerutti semblait pourtant convaincu d'avoir trouvé la femme de sa vie. "Tout se passe très, très bien. Ça fait quelques mois que ça dure ! Ce que je peux vous confier, c'est que je suis heureux, comblé. Découvrir ce que le mot 'évidence' veut dire, ça fait plaisir", confiait-il alors auprès de nos confrères de Gala.

Elle m'a offert un petit sourire

À ce propos, éperdument amoureux, Vincent Cerutti avait d'ailleurs déjà franchi l'étape très importante de la présentation aux familles. En effet, selon nos informations de l'époque, l'animateur avait pris le temps d'organiser une brève rencontre entre sa bien-aimée et sa petite soeur Héloïse, à l'époque âgée de 20 seulement.

Dans les colonnes de TV Magazine, en avril 2013, l'animateur avait même raconté les circonstances touchantes de leur rencontre, survenue sur la terrasse d'un café. "Je n'ai pas osé la solliciter. Puis, un jour, dans le même café, elle m'a offert un petit sourire. On a senti qu'il se passait quelque chose dans le regard. C'est comme ça que cela a commencé et c'est elle qui a fait le premier pas", confiait-il avec tendresse avant d'évoquer leur quotidien : "Lavinia parle cinq langues, donc c'est cinq accents différents. J'aime bien l'imiter, rire avec ça, et rire de tout en général. (...) On est vraiment inséparables et je suis fier d'être avec elle. C'était le moment, je pense, pour le dire."

Finalement, le couple s'est séparé au bout d'un an et Vincent Cerutti mettra une année de plus pour trouver la véritable femme de sa vie en la personne de la belle Hapsatou Sy.