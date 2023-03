Diaporama : Vincent Cerutti séparé d'un top modèle : une immense blonde qui faisait la Une des magazines...

Pourtant, leur histoire d'amour n'aura duré qu'une seule année... Exclusif - Vincent Cerutti - Première émission "TPMP Elles refont la télé", une version féminine de "Touche pas à mon poste !" sur C8 présentée par H. Sy à Paris. C. Hanouna a donné carte blanche à H. Sy pour cette émission mensuelle. Elle réunit autour d'elle une équipe 100% féminine pour passer en revue l'actualité et mettre à l'honneur toutes les femmes qui ont fait le buzz et marqué l'actualité du mois. V. Cerrutti, le compagnon d'H. Sy est venue la soutenir. Le 25 septembre 2020. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

22 / 30