Vincent Cerutti : Son histoire d'amour avec un sublime mannequin d'1m80

C'est auprès d'Hapsatou Sy qu'il évolue depuis l'année 2015. Auprès d'elle qu'il rit, qu'il chante et qu'il fête son anniversaire - 40 ans - le mercredi 16 mars 2022. Mais Vincent Cerutti n'a pas connu l'amour qu'à une reprise dans sa vie. Il a vécu une idylle, de 2009 à 2011, avec Chloé Mortaud, notre ancienne Miss France 2009, et a également été en couple avec une autre beauté fascinante, de 1m80 : le mannequin roumain Lavinia.

Je n'ai pas osé la solliciter

Vincent Cerutti avait croisé Lavinia, pour la première fois, en 2013 dans un café sans pour autant faire le premier pas. Mais le destin les a réuni, à nouveau, dans cet établissement. "Je n'ai pas osé la solliciter, racontait-il dans les colonnes de TV Magazine. Puis, un jour, dans le même café, elle m'a offert un petit sourire. On a senti qu'il se passait quelque chose dans le regard. C'est comme ça que cela a commencé et c'est elle qui a fait le premier pas."

Avec Lavinia, Vincent Cerutti vivait une romance forte, vive. "Elle me chambre énormément, ajoutait-il. Mais toujours avec humour et tact. Il faut avoir le sens de l'auto-dérision, sinon on ne tient pas le coup." Et pourtant, cette histoire a pris fin quelques mois plus tard, en 2014. Un mal pour un bien, sans doute, puisque l'année suivante, il tombait sous le charme d'Hapsatou Sy, qui est toujours son actuelle partenaire. Plus amoureux que jamais, les tourtereaux ont accueilli une petite fille prénommée Abbie, 5 ans, puis un garçon baptisé Isaac, 2 ans.

Le fait d'avoir des enfants a calmé beaucoup de choses

Si leur relation a parfois été "explosive", elle semble désormais être parfaitement apaisée, notamment grâce à cette vie de famille qu'ils mènent ensemble. "Vous savez, le fait d'avoir des enfants aussi ça a calmé beaucoup de choses, confirmait-il à Télé Loisirs. C'est davantage eux, la priorité. On est focus sur leur bien-être et leur équilibre. Mais on a tous les deux un tempérament fort, ça, c'est sûr, oui." Une chose est sûre, on ne doit pas s'ennuyer tous les jours à la maison...