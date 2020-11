Vincent Dedienne taclé par son ex "mentor" : "Il a un peu changé de planète"

A 33 ans, Vincent Dedienne traverse une belle période professionnelle avec des tonnes de projets sous le bras ! Le jeune humoriste et comédien, multiplie les rôles sur le grand (Parents d'élèves, Terrible jungle...) comme le petit écran (La Flamme). Un succès qui doit inévitablement le ravir mais qui pourrait bien lui avoir filé la grosse tête - il avait été accusé de snobisme par des journalistes de province - au point d'en oublier les compagnons de route du début...

Invité de Non Stop People le 23 novembre, François Rollin a répondu aux questions de Jordan De Luxe et a notamment évoqué celui qui était son ami et en quelque sorte son protégé : Vincent Dedienne. Réputé pour ne pas faire de langue de bois, il a ainsi dit le fond de sa pensée. "Il a un peu disparu des radars pour moi. Il fait partie des gens à qui la notoriété très soudaine et le succès fulgurant a un petit peu tourné la tête. C'est mon avis, ce n'est pas forcément l'avis de tout le monde", a-t-il d'abord lâché. Ensemble, ils ont co-écrit l'excellent premier spectacle de Vincent Dedienne intitulé S'il se passe quelque chose. Spectacle qu'il a aussi co-mis en scène et a remporté le Molière de l'humour en 2017.

François Rollin, qui avoir des nouvelles de temps à autre par le biais de Laurent Ruquier - qui produit Vincent Dedienne et accueille régulièrement Rollin dans Les Grosses Têtes sur RTL -, a ajouté : "On ne s'est pas pris la tête. On s'est éloignés. Il a un peu changé de planète. Mais ça ne m'inquiète pas parce que j'ai connu ça déjà avec d'autres et je sais que ça redescend. Tout ça se remet à niveau à un moment ou à un autre." Pas rancunier, il se dit prêt à renouer le contact mais la réciproque n'est peut-être pas valable. "En ce moment manifestement il n'est pas partant", a-t-il clamé. La balle est dans le camp de Vincent Dedienne désormais...