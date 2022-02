Vincent (L'amour est dans le pré) : Son passé avec une candidate de Koh-Lanta 2022 dévoilé

Entre L'amour est dans le pré (M6) et Koh-Lanta, la frontière est mince. Pour preuve, Vincent le Provençal, découvert dans l'édition 2021, connaît bien l'une des candidates du Totem maudit (TF1).

Le 22 février était un grand jour pour les fans de Koh-Lanta. Mardi, la première chaîne a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison, l'occasion de découvrir les 24 aventuriers qui se sont envolés pour les Philippines pour quelques jours ou plusieurs semaines. Et nombreux sont ceux qui ont déjà fait parler d'eux. Les internautes se sont amusés de la ressemblance entre Franck et François Bayrou, entre Céline et Cathy Tuche ou encore entre Stéphanie et l'ancienne participante Cindy Poumeyrol. La candidate de Mariés au premier regard 2021 Cécile a quant à elle fait savoir que le pompier François lui plaisait. Et en story, Vincent de L'amour est dans le pré a souligné qu'il connaissait l'une des femmes de l'émission.

En story Instagram, le compagnon de Justine a en effet posté une photo de Louana, la jolie parisienne de 28 ans. "Bravo à Louana pour son premier passage. Elle était l'une de mes anciennes cavalières", a précisé le charmant quadragénaire qui est dresseur de chevaux "en liberté" en Provence-Alpes Côte d'Azur et qui organise des spectacles. L'aventurière pourra ainsi compter sur le soutien de Vincent tout au long de son aventure dans Koh-Lanta.

Dans le portrait de Louana il était en effet précisé que les chevaux ont tenu une place importante dans sa vie. La jeune femme a connu un parcours scolaire chaotique. Et c'est l'équitation qui lui a permis de se canaliser. Elle a ensuite débuté des études de commerce pour être à la fois indépendante et bien gagner sa vie. Un objectif atteint puisqu'aujourd'hui, elle est commerciale en immobilier locatif, chasseuse de rentabilité. L'émission présentée par Denis Brogniart est pour elle l'occasion de relever un nouveau défi. Elle souhaite notamment prouver à sa famille qu'elle a réussi. Espérons donc pour elle qu'elle ira le plus loin possible avec l'équipe verte, menée par Jean-Philippe.