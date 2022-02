Cécile (Mariés au premier regard) attirée par un candidat de Koh-Lanta 2022 : son gros appel du pied

Le 22 février, TF1 a donné le coup d'envoi de Koh-Lanta 2022, une édition baptisée Le Totem maudit. Et Cécile de Mariés au premier regard 2021 (M6) faisait partie des 4,27 millions de téléspectateurs qui ont suivi le premier épisode, notamment pour découvrir les 24 nouveaux aventuriers. Et l'un d'eux lui a tapé dans l'oeil.

Cécile est un coeur à prendre, depuis l'été dernier semble-t-il. Après l'échec de son mariage avec Alain, qu'elle a rencontré lors du tournage de Mariés au premier regard, la maman d'Anissa (19 ans) s'est mise en couple avec un homme qu'elle n'a jamais présenté. Mais deux mois après avoir officialisé cette relation (en juin 2021), c'est leur rupture qu'elle annonçait. Depuis, elle n'a pas trouvé chaussure à son pied. Pour preuve, elle a éconduit de façon cash un internaute qui avait tenté d'obtenir un rendez-vous avec elle, fin janvier. "Voilà pourquoi je suis célibataire entre autres... Pour moi, les hommes sont (je ne généralise pas non plus) des êtres prévisibles et primaires. Ils me voient la plupart comme un vagin. Je suis blasée, ils m'ont blasée. Et pour répondre à ta question, non on n'ira pas manger même si tu trouves l'excuse de l'immobilier. Arrête de forcer (Facebook, Insta). Lâche l'affaire", avait-elle écrit.

Le coeur de Cécile n'est pas fermé à double tour pour autant. Elle a d'ailleurs eu un coup de coeur pour l'un des candidats de Koh-Lanta 2022 et l'a fait savoir en story Instagram, mardi 22 février. Pour ce faire, l'agent immobilier a dévoilé en story Instagram la photo officielle de François, un pompier de 38 ans qui vient tout droit de Montpellier. "François, si tu passes par mon compte par hasard... Sache que j'ai tout de suite vu en toi ta beauté intérieure", a-t-elle écrit en légende de sa publication.

De son côté, sa fille Anissa a reçu un message (de la part de sa maman ?) où l'on pouvait voir la publication de sa maman. "Ton futur beau-papa", était-il écrit en dessous. Une déclaration qui a fait rire la jeune fille. "Mais arrête", a-t-elle répondu, en ne manquant pas de mentionner sa mère. François réagira-t-il ? Affaire à suivre.

Jusqu'ici, ce n'est pas pour son physique qu'il avait fait parler de lui. François est mis en examen pour homicide involontaire suite à la mort d'un collègue prénommé Jérémy Beier dans un incendie de forêt survenu dans l'Hérault en 2016. Une affaire qui n'a pas encore été jugée. Et en découvrant sa participation, deux anciens collègues n'ont pas caché leur colère. Tout comme la maman de la victime.