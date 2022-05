Vincent Lindon à nouveau en couple : qui est sa compagne Cécile Duffau ?

Dimanche 22 mai, Vincent Lindon a officialisé sa nouvelle histoire de coeur en posant main dans la main avec Cécile Duffau, à la soirée Women In Motion qui se tenait au Château de la Castre, en marge du 75e Festival de Cannes. Qui est la femme qui fait aujourd'hui battre son coeur ?

La nouvelle compagne de l'acteur - président du jury de cette nouvelle édition cannoise - se nomme donc Cécile Duffau, elle vit et travaille à Bordeaux où elle est devenue la fondatrice et présidente de l'association Un rien c'est tout. Une structure qui a pour parrain... Vincent Lindon. Auparavant, celle qui est diplômée en management culturel et humanitaire de l'ESC Toulouse, a longtemps travaillé dans une banque. Elle occupait un poste de gestionnaire de patrimoine dans un établissement bancaire privé mais, en 2014, un déclic s'est produit en elle et Cécile Duffau a voulu complètement changer de vie et de carrière professionnelle.

Le journal Ouest-France était allé à sa rencontre l'an dernier et elle avait ainsi pu évoquer son envie de devenir utile à la société. "J'étais en train de remplir l'ISF d'un client (...) À ce moment, j'ai su que je ne pourrai plus aider les gens qui ont de l'argent à en avoir encore plus. Il fallait que je devienne utile, que je me consacre à ceux qui en manquent", explique-t-elle. Après sa démission, elle cherche un nouveau souffle professionnel et, un jour sur un marché, en voyant les gens payer tous leurs achats par carte bancaire, elle a l'idée de les convaincre d'ajouter 1 euro au montant total afin que ces micro-dons aillent vers des projets en faveur de ceux dans le besoin.

Après la naissance d'Un rien c'est tout en 2016, elle se met en contact avec de grandes sociétés. L'année suivante, elle décroche son premier partenariat avec la Fnac, alors dirigée par Alexandre Bompard. Ce dernier avait notamment été encouragé par... Vincent Lindon. En effet, l'acteur et ancien compagnon de Claude Chirac ou Sandrine Kiberlain, avait plaidé la cause de l'association. "Quand Vincent Lindon m'a parlé d'Un rien c'est tout, j'ai trouvé l'idée remarquable, en particulier le fait que cette association s'engage pour plusieurs causes. Et lorsque j'ai rencontré Cécile Duffau, son énergie, ses valeurs d'entrepreneuse du social, sa formidable volonté de mener son projet m'ont définitivement convaincu", disait-il au quotidien.

Depuis sa création, l'association a récolté 1,7 million d'euros et aidé une centaine de projets.