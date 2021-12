Virginie Efira : Chic en blazer et pantalon en cuir pour la sortie de "Madeleine Collins"

Pour reprendre les mots de Virginie, le film Madeleine Collins raconte "l'histoire d'une femme menant une double vie et dont l'équilibre se fissure peu à peu". Cette femme, Judith Fauvet (interprétée par Virginie Efira) a deux familles, la première avec son époux (Melvil Fauvet, joué par Bruno Salomone) et leurs deux garçons, et l'autre avec un amant, Abdel (incarné par Quim Guttiérez) et leur petite fille. Le personnage de Virginie Efira partage son temps entre la Suisse et la France, où elle mène ses deux vies. Rattrapée par ses mensonges, ses secrets et ses allers-retours incessants, Judith prendra une décision radicale.

Le 5 janvier prochain, Virginie Efira se mettra en scène dans un nouveau rôle dans le film En Attendant Bojangles. Elle en partage l'affiche avec Romain Duris et a récemment assisté à l'avant-première au cinéma Pathé Opéra à Paris. Sur grand écran, Virginie Efira enchaîne les relations fictives. En réalité, elle vit une belle histoire d'amour avec l'acteur Niels Schneider, rencontrée sur le tournage du film Un amour impossible. "C'est très bizarre de tomber amoureux quand on joue la perversion et l'inceste", souligne-t-elle dans un portrait dressé par Libération. Dans Un Amour Impossible, les personnages de Virginie Efira et Niels Schneider ont une liaison et donnent naissance à une fille, que Niels Schneider refusera d'abord de reconnaitre, avant d'abuser d'elle.