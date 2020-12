Virginie Efira victime de harcèlement pendant huit ans : son agresseur s'introduisait chez elle...

Elle a fait toutes les folies, sur le petit écran, avant de devenir l'actrice sublime que l'on connaît. En Belgique comme en France, Virginie Efira a séduit le public par son humour, son naturel et son élégance, notamment en présentant l'émission Nouvelle Star de 2006 et 2008 - les saisons remportées par Christophe Willem, Julien Doré et Amandine Bourgeois. Malheureusement, une telle notoriété lui a coûté cher. Pendant huit années, elle a été victime de harcèlement de façon très inquiétante, comme elle l'a rappelé à Konbini en ce mois de décembre.

"C'était clairement lié au fait d'apparaître à la télévision et, pour quelqu'un qui aurait un trouble psychique important, une pathologie, il peut croire du coup qu'il y a une intimité qui se crée par là, se souvient-elle. Mais une intimité, c'est dans les deux sens, et là, ben y en avait qu'un." Virginie Efira conjugue cette histoire au passé, mais l'actrice de 43 ans en conserve quelques séquelles : "C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des choses particulières. Quand tu as quelqu'un qui arrive à rentrer chez toi, des choses comme ça, c'est spécial... Mais ça m'embêtait plus quand ça ennuyait ma famille, parce que, quelque part, dans des métiers publics, ces choses-là peuvent arriver. Des choses particulières liées à la notoriété et je dirais plus à la télévision, qui installait, du moins à l'époque, un rapport spécial, où des gens peuvent projeter des choses d'eux-mêmes qui n'existent pas."