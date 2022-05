Vitaa maman : sa petite Noa (encore) gâtée reçoit un cadeau, qui la touche particulièrement...

On commencerait presque à jalouser la petite Noa, la fille de Vitaa et de son époux Hicham Bendaoud. Née le 10 avril dernier, elle a déjà traversé le monde à plusieurs reprises, célébré la fin du Ramadan, l'Aïd, dans la luxueuse villa de Gims et Demdem située à Marrakech, au Maroc, et elle continue à recevoir des cadeaux par milliers ! Outre les pièces griffées Fendi, Givenchy et Baby Dior qui composent sa garde-robe, la toute petite demoiselle vient de recevoir la plus mignonne des offrandes.

Sur Instagram, toujours, Vitaa a effectivement dévoilé une vidéo, ce vendredi 6 mai 2022, sur laquelle on aperçoit une fillette, la fille d'une amie, en train de faire passer un paquet cadeau à Noa contenant de jolis vêtements. "Ma Lélé d'amour, elle lui a acheté un cadeau avec ses sous ma bébé", écrit la chanteuse, émue. Décidément, tout le monde se plie en quatre pour cet adorable bébé, qui adoucit encore un peu plus la vie de Vitaa et des siens depuis un peu moins d'un mois.

Les amis, Noa en a déjà beaucoup. Vitaa a accouché le 10 avril 2022, et a donc accueilli sa fille quasiment en même temps qu'Amel Bent a eu son garçon et que Slimane a eu sa fille. Il va y avoir du grabuge dans les couloirs ! En couple avec Hicham Bendaoud, mariée à son homme depuis l'année 2010, la chanteuse de 39 ans a également deux grands garçons : Liham, né en 24 juillet 2011 et Adam, né le 25 octobre 2014. À la tête du clan avec leur papa, les frères sont déjà très protecteurs avec Noa.

C'est avec beaucoup d'émotion que Vitaa avait annoncé la naissance de son troisième enfant sur les réseaux sociaux. "Noa. 10.04.22, écrivait-elle le jour de sa naissance. Louanges à toi Seigneur de m'avoir comblée une fois de plus par la plus belle de tes Créatures. Puisses-tu protéger notre poupée de ce bas-monde et la combler de tes bienfaits. Je t'aime ma fille." Ce jour-là, elle avait, bien sûr, camouflé soigneusement le visage de sa fille, comme elle le fait systématiquement avec chacun des membres de son clan. Hichan Bendaoud s'est toutefois montré en public récemment à l'avant-première du film Ima, film tant attendu, ce jeudi 5 mai 2022...