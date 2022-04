Vivement dimanche : Joyce Jonathan radieuse en total look rose face à Amir et Alex Lutz

Cette semaine dans Vivement dimanche, Michel Drucker est entouré de plusieurs personnalités à l'actualité très riche. Dans la première partie, l'animateur de 79 ans recevra Amir pour ses débuts au théâtre. Le chanteur se réinvente en effet en tant qu'acteur dans un seul-en-scène, au théâtre Édouard VII à Paris à compter du 26 avril. Intitulée Sélectionné, la pièce a été écrite par Marc Élya et a été mise en scène par Steve Suissa. Amir y interprète Alfred Nakache, champion de France de natation à plusieurs reprises après avoir été déporté en 1944 à Auschwitz avec sa femme et sa fille, qui n'en sont jamais revenues.

L'un de ses proches s'installera également sur le canapé de Michel Drucker, à savoir Nazim Khaled. C'est lui qui a composé certains de ses plus grands tubes, comme J'ai cherché la chanson qui lui a permis de représenter la France à l'Eurovision en 2016. Nazim Khaled et chéri d'Alma, est également à l'origine des titres Andalouse ou Les yeux de la Mama de Kendji Girac. Frank Leboeuf viendra lui aussi faire une apparition dans l'émission de France 2 pour parler de sa dernière pièce de théâtre Drôle de campagne. L'histoire colle plus que jamais à l'actualité puisque l'ancien footballeur y joue un député candidat à l'élection présidentielle de 2022...

Dans Vivement dimanche prochain, changement de registre avec Jean-Michel Cohen. Le nutritionniste et chroniqueur a sorti le 3 février dernier un nouvel ouvrage, Et si on changeait tout ?. Dans ce livre, il invite son public à se tourner vers de nouvelles sources de bien-être et de bonheur, comme en faisant du sport ou en soignant son alimentation. Un vrai guide pratique pour être plus heureux.

Joyce Jonathan viendra à sa manière donner du bonheur au public en parlant de son cinquième album Les p'tites jolies choses. Un opus qu'elle doit notamment à la naissance de sa fille. "Il correspond à une tranche de vie, celle de ces trois dernières années : la naissance de ma fille, ma grossesse et l'origine de cette expérience, la rencontre avec mon compagnon", a confié l'artiste à Europe 1.

Michel Drucker aura par ailleurs l'honneur de recevoir sur son plateau l'acteur césarisé en 2019 pour Guy, Alex Lutz. Ce dernier est à l'affiche depuis le 13 avril dernier de deux films À l'ombre des filles et Vortex. Dans le premier, d'Etienne Comar, il est un chanteur lyrique qui met en place une chorale dans une prison de femmes. Dans le second, réalisé par Gaspard Noé, il incarne le fils d'un couple touché par la maladie d'Alzheimer.

Enfin, Michel Boujenah sera de passage pour parler de L'avare, la célèbre pièce de Molière revisitée par Daniel Benoin et dans laquelle il joue au Théâtre des Variétés (Paris) jusqu'au 15 mai 2022.

Vivement dimanche dès 15h10 sur France 2 le 17 avril 2022.