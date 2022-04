Vivement dimanche : Julien Clerc présent pour un hommage, Bernard Lavilliers en grande forme avec Terrenoire

Il y a un peu plus de vingt déjà, Gilbert Bécaud est décédé à l'âge de 71 ans. Le chanteur populaire a laissé derrière lui de nombreux tubes inoubliables tels que L'Orange, Et maintenant, L'important, c'est la rose ou encore Je reviens te chercher. Michel Drucker a choisi de célébrer l'artiste disparu dans Vivement dimanche ce 3 avril 2022. Et qui de mieux pour lui rendre hommage que Julien Clerc, lui qui est un fan de la première heure.

Dans son dernier album de reprise Les jours heureux sorti en novembre 2021, Julien Clerc réinterprète d'ailleurs les plus grandes chansons de Gilbert Bécaud qui l'a toujours inspiré, en même temps que Barbara, Yves Montand, Jacques Brel ou encore Charles Trenet. "C'est la bande originale de ma vie. J'étais très petit quand j'ai découvert ces artistes, les idoles de ma mère. Ce sont des chansons qui m'habitent, j'ai grandi avec. Ce sont des chansons que je fredonne à la commande, c'est un vrai plaisir", confiait-il pour France Bleu.



En deuxième partie d'émission, dans Vivement dimanche prochain, Michel Drucker s'entourera encore de chanteurs, à savoir Bernard Lavilliers et le groupe Terrenoire. Le premier a sorti un nouvel album intitulé Sous un soleil énorme, pour lequel il a enregistré un duo avec les deux frères du groupe, Je tiens d'elle qui rend hommage à leur ville de Saint-Étienne. "On a commencé par boire des verres, parce que à Saint-Étienne faut commencer par ça et puis on a longtemps parlé de musique et de poésie et ensuite on a chacun écrit notre partie comme des rappeurs", a raconté Bernard Lavilliers pour Francetvinfo.

Terrenoir est un groupe créé en 2017 et composé du cadet Théo qui s'occupe des arrangements et de la production et de l'aîné Raphaël qui chante et écrit. Ils ont récemment été sacrés dans la catégorie Révélations aux Victoires de la musique 2022.

Michel Drucker recevra également sur son canapé rouge les comédiennes Emilie Caen et Frédérique Bel en promotion pour la suite de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?, attendu le 6 avril prochain dans les salles obscures. La journaliste politique Catherine Nay et Christophe Dechavanne viendront eux aussi parler de leur actualité.

Vivement dimanche dès 15h10 sur France 2 le 3 avril 2022.