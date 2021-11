Vivement dimanche : Zaz radieuse face à Valérie Lemercier et Nathalie Baye

Ce 7 novembre 2021, France 2 propose deux nouveaux numéros de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. Cette semaine, Michel Drucker a reçu une nouvelle palette de personnalités à commencer par Valérie Lemercier. La comédienne a été invitée à parler de son film événement Aline, dont la sortie est prévue le mercredi 10 novembre prochain. Elle y prend les traits d'un personnage qui ne porte pas le nom de Céline Dion, mais dont le parcours et les chansons sont les mêmes. Pour faire la promotion de cette "fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion", elle s'est entourée de Sylvain Marcel, un acteur québécois qui a été choisi pour interpréter René Angélil, et Victoria Sio, la doublure chant d'Aline.

Zaz a également répondu présente à l'invitation de Michel Drucker. La chanteuse est de retour en force avec un nouvel album intitulé Isa, après trois ans d'absence. En autant d'années, elle a eu le temps de composer tout un panel de nouvelles chansons mais pas que. Récemment, Isabelle Geffroy de son vrai nom a révélé s'être mariée et désormais former une belle famille recomposée avec la fille de son compagnon.

L'heure sera ensuite à la rigolade lorsque les humoristes Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet débarqueront sur le plateau. Toutefois, le public aura sans doute du mal à les reconnaître dans leurs habits de ville eux qui ont l'habitude de se grimer pour former le duo Les Bodin's. Cédric Ben Abdallah, plus connu sous le nom de Ben se joindra également à la partie tout comme Willy Rovelli.



Enfin, Nathalie Baye viendra défendre son nouveau film Haute Couture dont elle partage l'affiche avec la jeune comédienne Lyna Khoudri (Papicha).