Wayne Rooney infidèle : sa femme ne le laisse plus sortir seul !

Wayne Rooney fait partie de ces footballeurs qui ont autant fait parler d'eux sur les terrains qu'en dehors. Véritable légende pour ses exploits du côté de Manchester United ainsi qu'avec la sélection nationale anglaise, l'ancien joueur de 36 ans est également réputé pour les scandales qu'il a déclenché dans sa vie personnelle. Marié depuis 2008 avec Coleen McLoughlin, le footballeur est l'heureux père de quatre garçons, Kai (né en novembre 2009), Klay (né en mai 2013), Kit (né en janvier 2016), et Cass (né en février 2018).

Une vie de famille épanouie qui n'empêche pas Wayne Rooney de fauter à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie. Et visiblement, ce comportement a poussé Coleen à réagir pour tenter d'enrayer les pulsions de son mari. C'est le média britannique The Sun qui révèle l'information et d'après un proche des Rooney, lorsque Wayne souhaitera sortir s'amuser, il sera "chaperonné sans cesse" afin de le surveiller. Car au-delà de ses infidélités, le vrai problème de l'ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo est ailleurs. "Il sait que des choses terribles se passent à chaque fois qu'il boit, il perd le contrôle et prend des décisions terribles", raconte ce proche.

Elle le voit comme un enfant qui a besoin d'être tenu sévèrement

Toujours très amoureuse de son mari, Coleen a désormais du mal à le laisser sans surveillance lorsqu'il sort. "Coleen ne lui fait ni confiance à lui ni aux personnes avec qui il sort, surtout lorsque cela implique de l'alcool. Elle le voit comme un enfant qui a besoin d'être tenu sévèrement", poursuit cette même source. Une façon pour la femme de 35 ans d'éviter au maximum des "écarts" de la part de son homme et surtout de nouvelles polémiques qui la tournerait en ridicule.

S'il s'est récemment confié sur ses problèmes d'alcool lorsqu'il était joueur, Wayne Rooney semble toujours avoir un rapport compliqué à la boisson. Au courant, Coleen a donc décidé de prendre les devants pour éviter qu'un nouveau scandale ne lui tombe dessus.