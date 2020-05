Why Women Kill : La saison 2 de la série intrigue...

La diffusion inédite sur M6 de la série Why Women Kill a pris fin jeudi 21 mai 2020, à l'issue d'un dixième épisode qui a enfin résolu (dramatiquement et définitivement) toutes les intrigues qui ont pris corps au cours de cette première saison de la nouvelle série de Marc Cherry (Desperate Housewives). Baptisé Kill Me as if It Were the Last Time ("Tue-moi comme si c'était la dernière fois"), malicieux clin d'oeil à une réplique culte ("Kiss me as if it were the last time", soit "embrasse-moi comme si c'était la dernière fois") d'un film qui l'est tout autant, Casablanca, il justifie enfin le titre de la série et apporte la réponse tant attendue au pourquoi (Why) "les femmes tuent".

La fameuse demeure palatiale qui sert de même décor, à trois époques différentes (années 60/Années 80/2019), aux tribulations des trois couples de protagonistes devient ainsi le théâtre de morts tragiques ; et la manière dont ses occupants successifs l'ont acquise puis quittée est exposée. Tout est bien qui finit... pas bien, certes ; mais tout est bien qui finit, point. Il n'y a donc guère lieu de penser qu'on reverra dans une éventuelle deuxième saison Ginnifer Goodwin (Beth Ann) et Sam Jaeger (Rob), Lucy Liu (Simone) et Jack Davenport (Karl) ni Kirby Howell-Baptiste (Taylor) et Reid Scott (Eli). Sauf que les derniers instants de la première saison montrent que cette maison doit décidément être maudite puisque l'histoire se répète brutalement, avec l'arrivée "détonante" d'un nouveau couple... Simple pirouette finale ou promesse d'une suite ?

La réponse est connue : il y aura bien une saison 2 de Why Women Kill ! L'information avait été dévoilée par la chaîne CBS à la veille de la diffusion aux États-Unis du dernier épisode, en octobre 2019. Le communiqué alors émis précisait déjà qu'elle mettrait en scène "de nouveaux personnages confrontés à des actes de trahison". "Why Women Kill a connu une première saison phénoménale, s'était réjouie Julie McNamara, une cadre de la chaîne en charge des contenus originaux. Grâce à la direction artistique de Marc Cherry et à la performance incroyable de toute la distribution, la série est devenue l'une de nos séries originales les plus streamées. Nous avons hâte d'offrir aux fans encore plus de cette dramédie qui a tout d'un merveilleux soap et nous sommes impatients de découvrir quels thèmes Marc va explorer." Notons qu'en France, Why Women Kill a permis à M6 d'enregistrer un record d'audience pour une série américaine diffusée en prime time.

Depuis, aucune précision n'a été apportée. Le suspense reste donc total, tant au niveau de la mécanique de la saison à venir que de son casting. La pandémie de coronavirus étant passée par là, il va falloir s'armer de patience, mais gageons qu'elle a donné à Marc Cherry tout le temps d'ourdir ses plans...