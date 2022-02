Will Smith en famille avec Jada Pinkett et Jaden pour le remake du "Prince de Bel-Air"

L'acteur Will Smith est en pleine promotion de la nouvelle version du Prince de Bel-Air (dont il est cette fois producteur), la série culte des années 1990 qui l'avait propulsé au rang de vedette internationale. Il est apparu tout sourire avec sa famille lors de la présentation du show à Los Angeles.

Ce mercredi 9 février avait lieu la première du remake (version dramatique) de la série Le Prince de Bel-Air sobrement intitulée Bel-Air. Will Smith s'est présenté devant les photographes avec une élégante veste orange porté sur un col roulé. A ses cotés, sa femmeJada Pinkett Smith portait un manteau jaune sur une combinaison grise, alors que son fils, Jaden était en rose, jaune et bleu (voir diaporama). La série racontera les péripéties du jeune Will Smith (cette fois interprété par Jabari Banks) dans le quartier aisé de Bel-Air à Los Angeles où il vit chez son oncle, après avoir quitté les quartiers difficiles de Philadelphie.

L'acteur a également réalisé une publicité pour promouvoir la nouvelle série. On y découvre le comédien faisant un Facetime avec un ami qui commence à faire du beatbox au rythme de la chanson emblématique de la série. Puis de nombreux fans se joignent aux deux premiers pour reprendre le même couplet et scander "maintenant je vais vous dire comment je suis devenu le Prince d'une ville appelé Bel-Air." A la fin de l'annonce, un écran noir apparait sur lequel on peut lire "le phénomène mondial est de retour pour une nouvelle génération" suivi de la révélation de la date de la première diffusion : le 13 février.

Actif en tant qu'acteur, producteur mais aussi père de famille et mari, Will Smith avait étonné ses fans en septembre dernier lorsqu'il avait confié vivre depuis plusieurs années une relation "ouverte" avec sa compagne Jada Pinkett Smith. Il avait déclaré à GQ à ce sujet : "Jada n'a jamais cru en ces mariages très conventionnels. Plusieurs membres de son entourage ont des relations peu conventionnelles. Alors on a grandi de manière différente (...) On a eu des discussions interminables à ce propos, poursuit-il. Mais c'est quoi, la relation parfaite ? C'est quoi, la meilleure manière d'interagir en tant que couple ? (...) Pour nous, le mariage ne pouvait pas être une prison."