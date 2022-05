Will Smith trompé par Jada Pinkett : Qui est August Alsina, son très séduisant amant de 29 ans ?

Avoir pour amant un ami de son fils, vous pensiez que cela n'existait que dans les films ou dans les séries Netflix ? Pas dans la famille Smith ! En juin 2020, un ami proche de Jaden Smith affirmait ainsi avoir eu une liaison adultère avec Jada Pinkett Smith. Il s'agit du rappeur August Alsina, âgé aujourd'hui de 29 ans. En pleine promotion de son nouvel album The Product III: StateofEMERGEncy et de son documentaire intitulé StateofEMERGEncy: The Rise of August Alsina, le rappeur américain s'était confié dans l'émission The Breakfast Club et avait indiqué avoir vécu une véritable histoire d'amour avec Jada... dans la maison familiale deWill Smith.

"Je me suis posé avec Will [Smith, NDLR] et nous avons eu une conversation. En raison de la transformation de leur mariage vers une sorte de partenariat, qu'ils ont évoqué à plusieurs reprises et qui n'incluait plus aucune forme de romantisme, il m'a donné sa bénédiction. Je me suis totalement engagé dans cette relation pendant des années de ma vie. J'ai vraiment et profondément aimé, et j'ai une tonne d'amour pour elle. Je me suis donné corps et âme. À tel point que je peux mourir maintenant et être ok sachant que je me suis déjà donné entièrement à quelqu'un...", avait-il confié.