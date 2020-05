Woody Allen accusé d'attouchements : il donne enfin sa version des faits

"L'Affaire Woody Allen", le principal intéressé l'évoque peu. Mais il a accepté d'en dévoiler chaque détail dans son livre, des mémoires intitulées Soit dit en passant qui sortiront en France, chez Stock, le 3 juin 2020. Si le réalisateur décrit ces quelque 288 pages comme "un recueil d'histoires marrantes", elles sont surtout l'occasion de donner sa version des faits à propos des accusations dont il est la cible depuis tant d'années. En 1992, Dylan Farrow clamait avoir été victime d'attouchements de sa part sans que la justice ne retienne aucune charge contre lui. Une version qu'elle confirme à nouveau depuis 2014.

Pour le cinéaste de 84 ans, cette rage résulte d'un désir de vengeance de Mia Farrow, son ancienne compagne, qui avait découvert sa relation avec Soon-Yi – la fille adoptive de l'actrice et du chef d'orchestre André Previn, 22 ans au moment des faits. "Elle filma Dylan nue plusieurs jours de suite pour essayer de lui faire raconter l'histoire qu'elle avait inventée de toutes pièces, écrit-il, comme le rapporte Le Point. Malgré tous ses efforts, la vidéo obtenue n'était pas convaincante – en fait, le processus se retourna contre elle et apporta la preuve des techniques de coaching coercitives employées par Mia. Elle s'arrangea tout de même pour que cette vidéo atterrisse par magie dans les bureaux de Fox New. Une exploitation intéressée, mais pas très maternelle des images d'une enfant nue de 7 ans."

Dans son livre, Woody Allen dépeint Mia Farrow comme une "super maman" devant les médias, mais qui cherche "les enfants à adopter comme on fouille dans les caisses de livres au rebut dans une librairie". Il assure même qu'elle les battait à coups de téléphone. Moses, le frère de Dylan Farrow, n'a d'ailleurs pas choisi de soutenir les femmes de sa famille. "Il se souvient : ce fut Monica, la nounou, qui devait témoigner plus tard qu'elle avait vu Mia en train de filmer Dylan décrivant la façon dont Woody était censé l'avoir touchée dans le grenier, ajoutant qu'il avait fallu deux ou trois jours à Mia pour réaliser son enregistrement, peut-on lire dans les extraits de l'ouvrage. Au cours de ce témoignage, Monica a déclaré : 'Je me rappelle que Mme Farrow disait à Dylan à ce moment-là : Dylan, qu'est-ce que papa a fait ? Et après, qu'est-ce qu'il a fait ?' Apparemment, la petite ne semblait pas beaucoup s'intéresser à la question et Mme Farrow s'arrêtait de filmer pendant un moment avant de reprendre."

Woody Allen lâché par sa maison d'édition

Le livre de Woody Allen a bien failli ne jamais voir le jour. Initialement, Soit dit en passant devait être publié par le groupe Hachette, mais des dizaines d'employés s'étaient révoltés contre ce projet et avaient manifesté devant leurs bureaux situés à New York pour soutenir Dylan Farrow. "Ça ne m'a pas fait grand-chose, précise toutefois le cinéaste au magazine Le Point. Je savais que les gens voudraient lire ce livre et que, si ces éditeurs ne le leur permettaient pas, d'autres le feraient. Je n'ai jamais douté du fait que, sitôt la nouvelle du refus rendue publique, on m'appellerait pour me dire qu'on était intéressé. C'est ce qui s'est passé. Ils ont pris la mauvaise décision. C'était un moment un peu désagréable, mais on s'est quittés dans les meilleurs termes..."

Retrouvez l'interview intégrale de Woody Allen dans le magazine Le Point, n°2490 du 14 mai 2020