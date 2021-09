Yaëlle Henry (Familles nombreuses) touchée par plusieurs drames : "Je n'ai plus trop goût à la vie..."

Yaëlle Henry a vécu une fin d'été bien triste et pleine d'inquiétude. La candidate phare de la version estivale de Familles nombreuses, la vie en XXL est en effet endeuillée par la mort de deux êtres chers, décédés presque coup sur coup. Loin d'être encore remise de toutes ses émotions, la jolie brune demeure malgré tout toujours active sur ses réseaux sociaux. Une façon pour elle de partager sa peine comme ce dimanche 5 septembre 2021.

"Cet été a clairement été horrible pour notre famille. Digne d'un mauvais film d'horreur. Le décès de notre grand-père, le décès de notre cousin beaucoup trop jeune et le coma de mon beau-frère (Dieu merci il en est sorti). Nous mettrons du temps à nous remettre de tout ça, (si un jour on arrive à s'en remettre)", a-t-elle rappelé en story Instagram.

La maman de trois enfants (Eden 11 ans, fille de Yaëlle née d'une précédente relation, Neva 6 ans et Léo 7 ans) traverse donc tout naturellement aujourd'hui une phase dépressive. "Je n'ai plus trop goût à la vie je vous avoue. Je me demande quel est mon but sur cette terre finalement", a-t-elle avoué à sa communauté. Yaëlle Henry demeure toutefois déterminée à retrouver son optimisme et à aller de l'avant. "Je vais me recentrer encore plus sur les choses qui comptent le plus. Je vais réapprendre à aimer la vie, cette vie que j'ai détestée ces derniers jours. Il faudra du temps, mais comme on dit, avec le temps, tout passe", espère-t-elle.

Dans son malheur, Yaëlle Henry ne se réjouit que d'une chose : être soutenue par ses fans toujours plus nombreux : "Juste merci. J'aime vraiment les personnes que vous êtes ici ! Toujours bienveillantes, attentionnées. Avec les mots qui font du bien ! J'ai beaucoup de chance que mon lieu de travail soit ici, avec vous".