Yann Arthus-Bertrand : Adorable rencontre et grands sourires face à Bernard Montiel

C'est un grand rendez-vous qui attendait Bernard Montiel le 22 septembre 2020. Ce jour-là, le présentateur de 63 ans a reçu Yann Arthus-Bertrand dans le studio dans lequel il tourne son émission Animaux Stars. Un numéro qui sera diffusé le 7 novembre 2020, sur Animaux TV.

Ce ne sera pas une grande surprise pour les téléspectateurs de découvrir l'homme de 74 ans dans l'émission. Le photographe, reporter, réalisateur et écologiste français est un amoureux des animaux, impossible donc pour Bernard Montiel de ne pas le convier dans Animaux Stars. Rappelons que dans les années 60, Yann Arthus Bertrand avait abandonné le cinéma pour travailler au parc animalier du château de Saint-Augustin, à Château-sur-Allier, dans l'Allier. En 1976, il est parti vivre au Kenya avec son épouse Anne, dans le parc national Massaï Mara, pour étudier le comportement d'une famille de lions qu'il a suivi et photographié pendant trois ans. S'en sont suivis d'autres travaux traitant notamment de la relation entre l'homme et l'animal, en plus de ses merveilleuses photographies aériennes. On imagine donc que le président de la Fondation GoodPlanet - qui vient de mettre aux enchères ses amis stars dont l'ex-président François Hollande et sa compagne Julie Gayet pour la bonne cause - en avait des histoires à raconter à Bernard Montiel.

Lors du tournage, il a notamment eu le plaisir d'échanger avec la vétérinaire, journaliste, écrivain et animatrice de radio et de télévision française Laetitia Barlerin. Laquelle portait un adorable bébé labrador sur les genoux. Son sourire que l'on peut voir sur les photos des backstage en dit long sur le moment qu'il a passé lors du tournage.

Avant Yann-Arthus Bertrand, Bernard Montiel avait déjà reçu de nombreuses personnalités dans son émission Animaux Stars. Précédemment, c'est Ophélie Meunier qui s'est confiée sur son amour pour les bêtes. De son côté, le chanteur Michel Fugain avait fait la connaissance d'un hérisson, Énora Malagré d'une mygale ou Elodie Gossuin d'un spitz nain panda.

L'émission Animaux Stars avec Yann Arthus-Bertrand sera diffusée le 7 novembre à partir de 17h30.