Yann Moix glorifie "le risque de mourir" : propos polémiques sur le confinement

Depuis des années, on connait surtout Yann Moix pour ses prises de position. Invité par visioconférence de l'émission Punchline, sur CNews, l'ancien chroniqueur de On n'est pas couchés a été interrogé sur l'épidémie de coronavirus qui frappe la France. C'est là qu'il a donné son avis, qu'il concède n'être "absolument pas orthodoxe".

"Depuis le départ, je pense qu'on marche sur la tête ! C'est la première fois depuis toute l'histoire de l'humanité qu'on a peur de sortir de chez soi à cause d'une maladie. D'une épidémie terrible d'ailleurs, mais qui fait 0,005% de morts dans la population... Et j'ai l'impression de vivre dans un monde où les voitures seraient interdites parce que je risque de me faire écraser", explique Yann Moix, qui revendique ici la liberté de tous de prendre le risque de mourir.

"Évidemment, à partir de 70 ans, il faut faire attention, il faut se cloîtrer, il faut se retrancher, il faut se confiner, mais je pense qu'un être humain entre 18 et 70 ans a la liberté de sortir de chez lui, pour vivre, c'est-à-dire pour prendre le risque de mourir", poursuit l'auteur de 52 ans. Yann Moix avoue qu'il n'a toujours pas compris "pourquoi l'être humain est incapable d'affronter la mort en sortant de chez lui". "C'est pour moi un mystère total... Je ne comprends pas la panique mondiale, universelle, internationale qu'il y a sur ce virus", ajoute-t-il.

Des propos qui ont évidement créé une légère polémique sur les réseaux sociaux, les internautes le rejoignant parfois, mais Yann Moix a globalement été épinglé pour son "égocentrisme" et manque de "civilité".