Yannick Noah évoque l'importance de sa première femme Cécilia : "On a fondé une famille très rapidement"

Yannick Noah est un homme pour qui la famille a une place très importante. Même s'il a décidé de s'installer au Cameroun, loin des siens, il continue de les voir fréquemment en revenant en Europe ou lors de belles vacances dans des endroits paradisiaques. Récemment, il a retrouvé la plupart de ses enfants en Jamaïque pour une semaine de rêve et on a pu voir à quel point sa tribu est soudée malgré la distance qui les sépare. Père de cinq enfants de trois femmes différentes, l'artiste a connu son premier grand amour juste après sa victoire mémorable à Roland Garros.

Dernier Français en date à avoir remporté le tournoi parisien, il est victime d'une dépression "trois ou quatre semaines après. Autour de moi, personne ne comprend. Je finis par m'ouvrir à quelqu'un, pas un professionnel à une copine qui me dit : 'Casse toi de France Yann. Viens à New York, tu seras tranquille'", raconte-t-il dans une interview accordée au Monde dimanche dernier. C'est exactement ce qu'il va faire et à seulement 23 ans, Yannick Noah se rend en Amérique, pour oublier toutes les "critiques" et les "jugements", dont il est victime selon lui. "J'ai détesté les gens", renchérit-il.

Mon rêve c'était d'avoir des gamins. On a fondé une famille très rapidement

C'est à New-York que les choses vont changer pour le tennisman lorsqu'il va rencontrer celle qui va devenir sa femme et la mère de ses deux premiers enfants, Joakim et Yéléna. "J'ai retrouvé mes appuis en rencontrant Cécilia (Rodhe). En décidant que ma carrière passait après ma famille. Mon rêve c'était d'avoir des gamins. On a fondé une famille très rapidement", se souvient Yannick Noah.

Les deux amoureux se marient en 1984, un an après leur rencontre. Une belle histoire de laquelle vont naître deux enfants, avant un divorce en 1987. Aujourd'hui, Yannick et Cécilia continuent d'entretenir de très bonnes relations et ils se sont retrouvés il y a quelques mois aux États-Unis pour assister à une cérémonie en hommage à leur fils, devenu une immense star du basket. Une belle romance qui aura permis à Yannick Noah de sortir de sa dépression et continuer sa carrière, pour devenir l'un des tous meilleurs joueurs français de l'histoire.

Retrouvez l'interview de Yannick Noah en intégralité sur le site du Monde.