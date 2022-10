Yannick Noah "sensuel, qui adore les câlins", quel amant est-il ? Les révélations de l'astrologie...

Yannick Noah a connu quelques histoires d'amour. Notamment avec son ex-femme Cécilia Rodhe, mère de leur fils Joakim Noah (37 ans), et leur fille Yelena Noah (36 ans), avec laquelle il est d'ailleurs resté très fusionnel. Mais aussi Heather Stewart-Whyte, la maman d'Eleejah Noah (26 ans) et Jenaye Noah (25 ans). Et enfin sa dernière épouse en date, de laquelle il s'est récemment séparé, Isabelle Camus, mère de son jeune fils Joalukas Noah (18 ans). Si ses idylles ont été médiatisées, on ignore un peu plus quel amoureux est le célèbre chanteur de 62 ans, que l'on retrouve ce vendredi 21 octobre dans La Boîte à secrets (France 3). Heureusement, son signe astrologique, celui du Taureau, peut en dévoiler un peu plus sur la question.

En amour, le Taureau est "un sensuel, qui adore les câlins". Alors pour séduire Yannick Noah, les femmes qui ont partagé sa vie on dû se montrer sensuelles, charmeuses. La femme idéale de ce signe, dont l'élément est celui de la Terre, doit également représenter la stabilité en amour et en famille. Car le natif du Taureau, né entre le 20 avril et le 20 mai, a besoin de repères et d'habitudes pour être un homme comblé. S'il est un signe solide et puissant, dont la froideur et l'entêtement peuvent parfois être difficiles à gérer, il montre une autre facette en amour. Le Taureau est un amant particulièrement attentionné et tendre.

Une attention "presque féminine"

Le signe de Yannick Noah lui confère en effet une vraie sensibilité. "Il porte une attention presque féminine à sa partenaire, apprend-on sur le site d'Au Féminin. Ce qui lui permet de mieux la comprendre." Intense, attentionné et faisant preuve de profondeur dans ses sentiments, il parvient à construire une relation amoureuse forte, qui tend à durer. Globalement, il fait preuve d'empathie envers autrui, ce qui le rend aimable et apprécié de tous. Malgré son caractère dominant et sa force, le Taureau est donc un être doux et très attachant. Ses différentes compagnes ont dû ressentir grâce à lui beaucoup de sérénité. Le natif de ce signe cherche à créer une relation stable et solide avec la personne aimée, comme le démontre notamment l'envie de l'interprète des Lionnes de fonder une famille avec chacune des femmes qui a compté dans sa vie, Cécilia Rodhe, Heather Stewart-Whyte et Isabelle Camus. Le couple et la famille sont en effet les priorités de l'homme né sous le signe du Taureau.