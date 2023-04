Yves Rénier : Sa fille Lola "détruite" par ses mots terribles, confidences poignantes

Yves Rénier a eu cinq enfants de quatre femmes différentes : Samantha (née en 1974), Lola (née en 1986), Jules (né en 1997), Oscar (né en 2000) ainsi qu'une fille cachée prénommée Krystophy et née en 1987. Malgré tout, le célèbre acteur a été un père très strict et froid. Invitée dans le nouveau numéro de l'émission Ça commence aujourd'hui et diffusé sur France 2 ce mardi 4 avril 2023, Lola Zidi, la seconde fille de l'acteur est longuement revenue sur les liens distendus qui l'unissait à son père...

On pourrait se dire qu'elle a de la chance d'avoir un père célèbre, mais pour Lola Zidi, il n'en est rien. Si Yves Rénier l'a reconnue, contrairement à sa demi-soeur Krystophy, la jolie blonde a beaucoup souffert de l'absence du paternel mais aussi de ses mots, terribles à entendre pour une enfant. "J'ai beaucoup souffert du fait que mon père me répétait tout le temps qu'il ne m'avait pas voulue, que je n'étais pas désirée... Il le formulait très bien", a-t-elle révélé sans prendre de pincettes. Subjuguée, Faustine Bollaert a alors cherché à savoir comment une petite fille a pu se construire correctement en entendant de tels mots. "Au début, quand je suis petite fille, ma mère me protège tellement... Elle refuse que je puisse être en photo avec lui dans les journaux, elle refuse tout ça. Elle ne veut pas que je sois médiatisée. (...) Et puis j'ai mes deux petites soeurs du côté de ma maman avec qui je vis. Leur papa c'est comme mon papa. Moi, la première fois que j'appelle un homme 'papa', c'est le père de mes soeurs en fait... Il est rentré dans ma vie alors que j'avais 18 mois !", explique-t-elle ensuite.

Je suis assez détruite

Malgré cet équilibre sain et l'amour ambiant, Lola Zidi n'a pas échappé au traumatisme. "Le peu de fois où je vois mon vrai père, je reviens en pleurs... Je suis assez détruite parce que dès l'âge de 5 ou 6 ans il me dit qu'il ne m'a pas voulu. Quand on est enfant, on a envie d'être un enfant de l'amour. On a juste envie d'entendre 'je t'aime'. On s'en fout finalement de savoir si on a été désiré ou non, c'est pas ça qui compte", a-t-elle conclu avec émotion.

Yves Rénier est mort le 24 avril 2021 d'une crise cardiaque. Il n'a jamais vraiment noué de contact avec Lola et encore moins avec sa fille cachée Krystophy. Néanmoins, les deux soeurs sont très proches et Lola Zidi met un point d'honneur à intégrer sa demi-soeur dans la famille.