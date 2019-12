Zahia Dehar nue dans un paquet cadeau : son Noël sexy et délirant

Les fêtes de Noël ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Chez Zahia Dehar, par exemple, qu'importent les chocolats chauds à la cannelle, les chaussettes clouées à la cheminée ou les cookies laissés à l'air libre toute la nuit. Le cadeau ? C'est elle ! Sur son compte Instagram, la jeune bombe de 27 ans a partagé une vidéo délirante où elle apparaît vêtue telle une offrande. Entièrement nue, elle sort d'une boîte avec, pour seule couverture, des cache-téton satinés de couleur rose et un ruban noué autour de son corps de déesse. Le tout, avec en fond sonore, le titre All I want for Christmas de Mariah Carey. Si vous ne savez plus quoi demander au père Noël, qui vous gâte année après année, voilà qui devrait vous aider à retrouver l'inspiration.

Mais attention, Zahia Dehar n'a pas réalisé cette vidéo seulement pour le plaisir. Il s'agit d'une collaboration artistique, sorte de calendrier de l'Avent coloré pop, réalisé par la photographe et réalisatrice allemande Ellen von Unwerth. Dans une interview accordée en 2018 au magazine Harper's Bazaar, elle expliquait sa démarche : "Les femmes que je prends en photo sont toujours fortes, même si elles sont aussi sexy. Mes femmes ont toujours l'air sûres d'elles. J'essaye de faire en sorte qu'elles soient aussi belles que possible, parce que chaque femme veut se sentir belle, sexy et puissante. Voilà ce que je fais." Pari réussi.