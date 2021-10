Zaz bientôt maman ? La chanteuse "y travaille ", confidences...

Isabelle Geffroy, de son vrai nom, a entrepris d'autres gros changements dans sa vie de tous les jours. En plus de vivre désormais en ménage, la jeune femme est redevenue végane, après avoir jeûné trois jours d'affilé. Une diète impressionnante qui lui a fait tout arrêter net, durant le confinement. "J'ai arrêté de manger pendant 3 jours, je n'ai bu que de l'eau. J'ai recommencé une autre fois durant 10 jours, me suis libérée des toxines. J'ai arrêté le café, l'alcool, la cigarette et suis redevenue végane. C'était le bon moment, j'étais au calme, pas sollicitée et j'ai appris beaucoup de choses", a assuré la chanteuse.

L'interprète de Je veux doit ce retour aux sources à un triste évènement : la Covid-19, qu'elle a attrapée au début de la pandémie : "Le premier week-end, je suis tombée malade. C'était hyper anxiogène car on ne savait rien alors de ce virus J'ai aussi perdu le goût et l'odorat pendant 4 mois. J'ai affronté des peurs, lâché des béquilles." Une douloureuse expérience dont elle est sortie plus forte.