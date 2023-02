Zendaya éblouissante en robe longue fendue et décolleté XXL, son compagnon Tom Holland valide

Le 25 février 2023, Zendaya a fait sensation lors de la soirée de remise de prix organisée par la National Association for the Advancement of Colored People à Pasadena. Eblouissante dans une robe longue noire et verte de la griffe Versace, l'actrice de 26 ans révélée dans la série Euphoria a dévoilé ses longues jambes dans cette création Haute-Couture qu'elle a accompagnée d'escarpins noirs.

Côté coiffure, elle portait un carré au volume XXL ainsi qu'un maquillage nude et des boucles d'oreilles en diamants. Sur Instagram, la jeune femme a également partagé son look en photos. Une publication qui a déjà reçu plus de 5 millions de likes. Bien sûr, son petit-ami Tom Holland a été l'un des premiers à liker les clichés de la belle brune et à ajouter de nombreux émojis coeurs en commentaire.