Zendaya se casse la figure à Rome : elle en pleure de rire !

La jeune actrice ne manque pas d'autodérision ! Depuis quelques jours, Zendaya profite d'un voyage à Rome en solo, sans son compagnon Tom Holland. Lundi 21 février 2022, alors qu'elle rentrait d'une virée shopping et d'un déjeuner au restaurant avec des proches, la comédienne a chuté au moment de regagner son hôtel. Un faux pas immortalisé par les photographes et fans qui attendaient la star sur place.

Alors qu'elle perdait l'équilibre, sur ses hauts talons, Zendaya a pu compter sur les bons réflexes de ses gardes du corps qui l'ont rattrapée avant qu'elle ne finisse les fesses par terre. "Je ne peux pas m'arrêter de rire... Est-ce qu'ils devaient vraiment faire une vidéo de moi en train de trébucher ?", a commenté l'actrice de 25 ans, en Story Instagram. La star de la série Euphoria s'est également filmée en plein fou rire, les larmes aux yeux, avec une amie.

Toujours avec humour, Zendaya a relayé un montage photo reprenant une scène du film Spider-Man: No Way Home avec sa silhouette en train de chuter, mise par dessus celle de son compagnon Tom Holland, qui interprète l'Homme araignée dans le blockbuster (voir diaporama). Film dans lequel l'actrice joue le personnage de MJ, la petite amie du héros. Zendaya et Tom Holland se sont justement rencontrés sur le tournage de leur premier Spider-Man, sorti en 2017. Malgré les mises en garde de leur productrice, les deux acteurs se sont rapprochés, d'abord discrètement, avant d'afficher leur romance au grand jour, tantôt dans les rues de New York, tantôt sur le tapis rouge.