Zinédine Zidane, grand-père comblé : il fait fondre ses fans avec un adorable cliché de lui et sa petite fille

Depuis que son fils aîné Enzo, 27 ans, est devenu papa d'une petite Sia, Zinédine Zidane est un heureux grand-père. La petite fille du Ballon d'or 1998 est née le 19 mai 2022, comme l'avaient annoncé ses parents sur Instagram. Enzo Zindane avait posté un adorable cliché de la petite famille, souhaitant la "bienvenue" à sa fille. De quoi faire le bonheur de ses parents, Zinédine et Véronique Zidane, qui apparaissaient sur un cliché posté par le jeune papa le 30 mai, tout sourire, la petite Sia bien installée dans les bras de son champion de grand-père. En légende, le fils de l'ancien champion du monde avait écrit : "Papi et mamie" accompagné de plusieurs coeurs. De quoi faire fondre les internautes.

Et ils ne sont pas les seuls à être gagas... En effet, le footballeur de 50 ans ne manque pas une occasion pour passer du temps avec sa petite Sia. Dernière en date : le mariage de ses parents, Enzo Zidane et Karen Goncalves. Pour l'occasion, Zizou a posté une série de deux clichés de son clan sur Instagram ce samedi 18 mars. Sur la première photo, Enzo, Luca, Elyaz, Theo, Zinédine, Karen, Véronique et la petite Sia apparaissent sur leur 31, heureux. Sur le second cliché, on aperçoit la petite Sia dans les bras de sa grand-mère, tandis que son Papi lui fais un bisou sur la main. Une scène adorable.