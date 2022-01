Zlatan Ibrahimovic meurtri par la mort de son frère : "J'ai été totalement impuissant"

Mais jusqu'où ira Zlatan Ibrahimovic ? À 40 ans, le Suédois continue d'impressionner la planète football en se montrant toujours aussi performant sur les terrains de football. Une longévité remarquable pour le colosse qui a tout connu dans sa carrière. Ces jours-ci, il sort son autobiographie, Adrénaline, dans laquelle il revient sur sa vie et notamment son passage remarqué au Paris Saint-Germain. Arrivé au commencement du projet fou lancé par les qataris, le père de Maximilian (né en septembre 2006) et Vincent (né en mars 2008) a été la première star à rejoindre la capitale française.

Lors de ses 4 années au PSG, Zlatan a permis au club de se faire un nom sur la scène internationale et il y a remporté 12 trophées, plus qu'avec n'importe quel autre club. Si les choses se sont bien passées sur le terrain, tout n'a pas été rose en dehors et notamment en 2014, lorsque le mari d'Helena Seger doit faire face à la mort de son frère Sapko. Décédé des suites d'une leucémie à seulement 41 ans, il laisse le Suédois meurtri par son départ. "Quand mon frère est tombé malade, j'ai été totalement impuissant", se remémore-t-il aujourd'hui en interview pour le JDD.

L'argent et la gloire n'ont été d'aucun secours

Dévasté par le décès de son frère, l'ancien coéquipier de David Beckham à Paris s'est rendu compte que la vie ne tenait à rien. "L'argent et la gloire n'ont été d'aucun secours", se souvient-il, essayant tant bien que mal de garder l'espoir pour son frère à l'époque : "J'ai prié et essayé de rester positif pour lui donner l'espoir que tout irait bien". Un témoignage émouvant et sans filtre pour celui qui a souvent laissé parler ses émotions lorsqu'il était en France.

Aujourd'hui revenu en Italie, Zlatan Ibrahimovic continue de faire parler de lui et il n'hésite pas à s'ouvrir sur des sujets difficiles comme la mort de son frère. Une disparition terrible pour un joueur au mental d'acier qui a su rebondir après ce terrible coup du sort.