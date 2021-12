"Pays de merde" : Zlatan Ibrahimovic en remet une couche sur la France...

Il aura pavé la route des dizaines de stars arrivées au Paris Saint-Germain ces dernières années. Lorsqu'il débarque dans la capitale en 2012, Zlatan Ibrahimovic est la première icône du football moderne à mettre un pied dans le championnat de France depuis des décennies. Depuis, Neymar, Messi ou encore Sergio Ramos sont venus défendre les couleurs parisiennes, mais le Suédois garde une place spéciale dans l'histoire du club. Connu pour sa verve acérée et ses punchlines de haut vol, le footballeur de 40 ans est revenu sur ses quatre années à Paris dans une interview donnée au quotidien italien Corriere della Sera.

Il a notamment évoqué un des épisodes marquants de son aventure parisienne qui remonte à 2015. Passablement énervé après un match du côté de Bordeaux, Zlatan Ibrahimovic se lâche et balance un "pays de m*rde !" en parlant de la France. Une séquence captée par les caméras et qui a fait énormément réagir. "A ce moment-là, Marine Le Pen a demandé mon expulsion", se souvient-il aujourd'hui. Désormais joueur de l'AC Milan en Italie, le compagnon d'Helena Seger redoute les retombées de cette petite phrase qui a eu beaucoup d'écho. "Le lendemain, j'ai craint les réactions dans la rue. À la place les Français m'ont approché pour me féliciter : 'Ibra, tu as raison, c'est vraiment un pays de merde'", poursuit-il.

Il évoque l'avenir de Kylian Mbappé

Visiblement très en forme, le père de Maximilian (né en 2006) et Vincent (né en 2008) a également eu un mot sur le phénomène Kylian Mbappé. Alors que l'avenir du gamin de Bondy est sur toutes les lèvres, Zlatan a indiqué lui avoir donné un conseil pour son futur club. "Je lui ai conseillé de quitter le PSG. Mbappé a besoin d'un environnement plus structuré, comme celui du Real Madrid", dévoile-t-il, avant de conclure pour brouiller les pistes : "Mais ensuite j'ai dit au président du PSG de ne pas le vendre".