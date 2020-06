Zooey Deschanel : Son divorce de Jacob Pechenik finalisé

Zooey Deschanel et Jacob Pechenik s'étaient mariés au Texas le 21 juin 2015, six mois après leurs fiançailles et près d'un an après leur première rencontre sur le tournage de film Rock the Kasbah, en juillet 2014. Jacob Pechenik a officialisé leur rupture par un communiqué et lancé la procédure de divorce, en octobre 2019.

Depuis, Zooey a déjà retrouvé l'amour. La petite soeur d'Emily Deschanel est en couple avec Jonathan Scott. Ils ont officialisé leur romance à l'occasion d'une cérémonie de récompenses, les Critic's Choice Documentary Awards, en novembre 2019.