Diaporama : "À part un peu de rosé, il ne fait rien" : La ferme de George Clooney en Provence fait grincer des dents...

1 / 15 "À part un peu de rosé, il ne fait rien" : La ferme de George Clooney en Provence fait grincer des dents...

2 / 15 George Clooney est propriétaire avec sa femme Amal d'un domaine dans le sud de la France. George Clooney a dévoilé qu'il était atteint d'une semi-paralysie faciale, aussi appelée "paralysie de Bell" à son adolescence. © JLPPA/Bestimage © BestImage, JLPPA / Bestimage

3 / 15 Il s'investit dans les projets de la commune, Brignolles. George Clooney a dévoilé qu'il était atteint d'une semi-paralysie faciale, aussi appelée "paralysie de Bell" à son adolescence. © JLPPA/Bestimage © BestImage, JLPPA / Bestimage

4 / 15 Il a proposé d'aider financièrement la création d'une ferme pour les cantines scolaires de la ville. Exclusif - George Clooney et Brad Pitt arrivent sur le tournage de "Wolves" à Los Angeles, le 16 mars 2023. George Clooney a plaisanté avec le livreur de boissons en lui donnant une tape amicale tandis que Brad Pitt a été accueilli avec une tasse de thé. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

5 / 15 Mais les agriculteurs locaux ne sont pas ravis. Amal Alamuddin Clooney, George Clooney - Première du film "Ticket to Paradise" à Los Angeles, le 17 octobre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

6 / 15 " Les jeunes agriculteurs ont énormément de mal à trouver du foncier pour s'installer. lui, il a des centaines d'hectares, dont, à part un peu de rosé, il ne fait rien ", affirme ainsi un responsable de l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne. George Clooney, Amal Clooney à la première du film "Ticket To Paradise" à Los Angeles, le 17 octobre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

7 / 15 " Nous, nous avons du mal à survivre. Nous vendons des terres pour garder la tête hors de l'eau. Et au lieu de nous acheter nos légumes à nous, le maire préfère aller faire une ferme sur le terrain de George Clooney. Ça ressemble quand même à une opération de communication ", poursuit-il. Amal Alamuddin Clooney, George Clooney au photocall du "2nd Annual Academy Museum Gala" à Los Angeles, le 15 octobre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

8 / 15 George Clooney et Julia Roberts sur le plateau de l'émission "The Today Show" à Los Angeles, le 10 octobre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

9 / 15 George Clooney et sa femme Amal à la sortie de la soirée "The Clooney Foundation For Justice" à New York, le 29 septembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

10 / 15 Amal Clooney et son mari George Clooney au photocall de la soirée "HISTORYTalks 2022: Your Place in History" dans le DAR Constitution Hall de la Maison Blanche à Washington DC, le 24 septembre 2022. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

11 / 15 Exclusif - George Clooney et sa femme Amal sont de sortie pour fêter leur anniversaire de mariage à New York, le 27 septembre 2022. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

12 / 15 George et Amal Clooney ont dîné au restaurant "Locanda Verde" à New York le 22 septembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

13 / 15 Amal Clooney et George Clooney à la première du film "Ticket To Paradise" à Londres, le 7 septembre 2022. © BestImage, Photoshot/Panoramic/Bestimage

14 / 15 George Clooney et sa femme Amal lors de la première mondiale du film Ticket to Paradise à Londres le 7 septembre 2022. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE