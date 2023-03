"À part un peu de rosé, il ne fait rien" : La ferme de George Clooney en Provence fait grincer des dents...

L'acteur américain George Clooney s'est installé il y a quelques temps dans le sud de la France avec celle qui n'est autre que sa femme depuis 2014, Amal Clooney. En effet, en 2021, le célèbre couple a acheté un magnifique domaine dans la commune de Brignolles dans le Var pour 7,9 millions d'euros. Celui-ci comprend un château, une maison d'invités, une piscine, un terrain de tennis, un terrain de pétanque, une oliveraie mais aussi 10 hectares de vignoble. Une propriété d'exception donc.

Mais loin de se contenter d'acheter une simple propriété, George Clooney s'investit également personnellement pour sa nouvelle commune. On peut par exemple se souvenir qu'il a fait un don impressionnant suite aux inondations survenues dans un village voisin.

Cette fois, il n'a pas hésité à participer au nouveau projet de la commune, comme nous apprend le magazine Public dans son édition du vendredi 17 mars 2023. On découvre effectivement que l'acteur voit régulièrement le maire de Brignolles et qu'il n'a pas hésité à prendre part à la création d'une ferme municipale destinée à alimenter les cantines scolaires de la bourgade. "On se voit assez souvent. Et lors d'un dîner en septembre dernier, il m'a demandé quels étaient les projets sur la commune. Quand je lui ai parlé de la ferme, ça lui a tout de suite plu ! Et il m'a spontanément proposé de m'aider à la financer", déclare l'élu à nos confrères.

Une opération de communication ?

Seulement, cela suscite quelques controverses auprès des artisans locaux. "Les jeunes agriculteurs ont énormément de mal à trouver du foncier pour s'installer. lui, il a des centaines d'hectares, dont, à part un peu de rosé, il ne fait rien", affirme ainsi un responsable de l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne. "Nous, nous avons du mal à survivre. Nous vendons des terres pour garder la tête hors de l'eau. Et au lieu de nous acheter nos légumes à nous, le maire préfère aller faire une ferme sur le terrain de George Clooney. Ça ressemble quand même à une opération de communication", poursuit-il. Affaire à suivre donc.