Diaporama : "Beauf de l'année" : Benjamin Biolay atomise un célèbre chroniqueur, après une blague (très) douteuse

1 / 19 "Beauf de l'année" : Benjamin Biolay atomise un célèbre chroniqueur, après une blague de (très) mauvais goût

2 / 19 Adèle Haenel a soutenu le mouvement de grève contre la réforme des retraites Adèle Haenel au photocall du film Portrait de la jeune fille en feu lors du 72ème Festival International du film de Cannes. © Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

3 / 19 L'actrice a également affirmé que "le gouvernement est composé de violeurs." Adèle Haenel lors du photocall lors de la 45ème cérémonie des César à la salle Pleyel à Paris le 28 février 2020 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

4 / 19 Eric Naulleau ne s'est pas fait attendre pour critiquer l'actrice avec une blague douteuse " Le plus important, c'est qu'Adèle Haenel ne prenne pas le volant dans cet état" Eric Naulleau - L'académie Alphonse Allais intronise E. Naulleau, MP Belle et J. Santamaria au cabaret "La Cremaillère" à Paris le 21 mars 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

5 / 19 Benjamin Biolay, blasé, a affiché à son tour Eric Naulleau après une telle prise de parole sur Twitter Exclusif - Benjamin Biolay lors de l'avant-première du film "Amore Mio" au Cinéma Saint-André des Arts à Paris le 23 janvier 2023. © Denis Guignebourg / Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg / Bestimage

6 / 19 "Erix Naulleau élu beauf de l'année (entre autres)" écrit-il dans sa story Instagram Benjamin Biolay prend la défense d'Adèle Haenel et clashe Eric Naulleau en story Instagram © Instagram

7 / 19 Adèle Haenel s'est abstenue de tout commentaire. L'ignorance est le meilleur des mépris. Adèle Haenel - Montée des marches du film "Portrait de la jeune fille en feu" lors du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 19 mai 2019 © Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

Exclusif - Benjamin Biolay - Enregistrement de l'émission "La fête de la Chanson française" à Paris, diffusée le 29 novembre sur France 2. Le 7 novembre 2022 © Cyril Moreau-Veeren / Bestimage

Benjamin Biolay - Avant-première du film "Stella est amoureuse" au cinéma UGC Ciné Cité Les Halles à Paris. Le 8 décembre 2022 © Christophe Clovis / Bestimage

Exclusif - Benjamin Biolay lors de l'enregistrement d'un Grand show de Noël "Christmas Show" imaginé par B.Biolay avec une pléiade d'artistes prestigieux au Casino de Paris, France, le 29 septembre 2022, diffusé sur Canal+, le 21 décembre 2022.. © Cyril Moreau/Bestimage

Exclusif - Benjamin Biolay - Enregistrement de l'émission "La fête de la Chanson française" à Paris, diffusée le 29 novembre sur France 2. Le 7 novembre 2022 © Cyril Moreau-Veeren / Bestimage

Exclusif - Benjamin Biolay lors de l'enregistrement d'un Grand show de Noël "Christmas Show" imaginé par B.Biolay avec une pléiade d'artistes prestigieux au Casino de Paris, France, le 29 septembre 2022, diffusé sur Canal+, le 21 décembre 2022.. © Cyril Moreau/Bestimage