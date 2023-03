Diaporama : "C'est un sujet qui revient dans notre couple" : Ophélie Meunier transparente sur son quotidien avec Mathieu Vergne

1 / 13 "C'est un sujet qui revient dans notre couple" : Ophélie Meunier transparente sur son quotidien avec Mathieu Vergne

4 / 13 " C'est un sujet qui revient dans notre couple. On est tous les deux très actifs professionnellement et Mathieu est hyper ouvert. À partir du moment où les deux membres d'un couple travaillent, il n'y a pas de raison pour que la répartition des tâches ne s'égalise pas ", a-t-elle déclaré. Exclusif - Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne - Le professeur S.Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour ont organisé la 4ème édition de la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art, animée par G.Elmaleh et dirigée par Christie's, à l'institut Imagine, 24 boulevard du Montparnasse dans le 15ème arrondissement de Paris, France, le 12 septembre 2022.© Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

6 / 13 " Mathieu est bon pour certaines choses, je suis meilleure pour d'autres. C'est un partage qui se fait naturellement. Il faut aussi, parfois, que les femmes acceptent de déléguer un peu plus si on veut que ça se rééquilibre ", a-t-elle estimé. Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne lors du gala de l'association "Les bonnes fées" à l'InterContinental Paris le 14 juin 2022. © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

7 / 13 Le couple a accueilli deux enfants, une fille prénommée Valentine et un garçon appelé Joseph. Ophélie Meunier au ski avec sa fille Valentine, février 2023 © Instagram

